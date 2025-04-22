في قسم مخصص، سوف تُتاح للزوار فرصة استكشاف أعمال فنية نادرة وتصاميم محدودة الإصدار، تقدمها صالات عرض ومجموعات فنية عالمية مرموقة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة بما في ذلك تجارب مميزة في المأكولات ومتاجر متخصصة مؤقتة وجلسات حوارية متنوعة بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

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الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن معرض "داون تاون ديزاين الرياض"، أول معرض في المملكة للتصميم المعاصر وعالي الجودة، عن قائمة العارضين وأبرز فعالياته التي سوف تُقام في حي جاكس من 20 إلى 23 مايو، بالشراكة مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية. ويتيح المعرض للمصممين المحترفين، والمنشآت المتخصصة في القطاع، والمهتمين في التصميم، فرصة الاطلاع على تصاميم معاصرة ومحدودة الإصدار من مختلف أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على المواهب المحلية.

يُعد معرض "داون تاون ديزاين الرياض" نقطة تحول بارزة في المشهد الإبداعي الديناميكي بالمملكة، حيث يوفر منصة مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على التصميمات الداخلية الفاخرة، ويخدم السوق سريع النمو والمشاريع النشطة في مختلف أنحاء المملكة.

وفي هذه المناسبة صرحت سعادة الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، قائلة: "يشهد قطاع التصميم في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا وملحوظًا. وانطلاقًا من أهداف هيئة العمارة والتصميم، نلتزم بدعم هذا التقدّم من خلال إبراز التميّز الإبداعي المحلي واستقطاب المعارض الدولية الرائدة والمتخصصة في مجال التصميم. ومن أبرز أهدافنا ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للتصميم من خلال استضافة معارض مرموقة وتعزيز التبادل الثقافي مع مختلف دول العالم. ويجسّد معرض "داون تاون ديزاين الرياض"، من خلال برنامجه المُنظّم بعناية وتكامله بين الخبرات المحلية والعالمية، ‎يعكس رؤيتنا لبناء مجتمع تصميم متجدد ويجسد تنوّع وغنى الهوية الثقافية للمملكة".

أبرز العارضين

في معرض واسع النطاق ومتعدد العلامات التجارية، ستقدم شركة إنارة الهدى للتجارة 10 علامات رائدة في مجال الإضاءة المعمارية والديكورات، بما في ذلك أرتيكولو وبروكيس وتوم ديكسون. وستعرض شركة باوري الأثاث الاسكندنافي العصري من أودو كوبنهاغن وجوبي وآند تراديشن. كما ستسجل سكارليت سبليندور ظهورها الأول في المنطقة بتصاميم جريئة تشمل قطعًا من النحاس الخالص من تصميم ريتشارد هوتن. سيربط العمل التركيبي المعماري الذي قدمه استوديو بابنيمنيم الكويتي لكوزنتينو بين التراث والابتكار، بينما سيعرض معرض ألوان، المنظم من قبل جوتن، أعمالًا تعاونية مع مصممين محليين.

سيطلق ميزون لويس دراكر تعاونه الرقمي مع تريم وأراندا/لاسش، موحدًا بين الإمكانات الخوارزمية للتصميم الرقمي والحرفية التقليدية. كما سيعرض معرض "طيبْ الصُنع" لمسة معاصرة على قطع تصميمية ذات جذور ثقافية سعودية، بينما ستسلط مبادرة "صُمم في السعودية" الضوء على تطور قطاع التصميم الصناعي في المملكة.

تصاميم بإصدارات محدودة

في قسم مخصص، يمكن للزوار استكشاف أعمال فنية نادرة ومجموعات فائقة الجودة تقدمها معارض فنية دولية ومصممون مستقلون، ومصنعون، حيث تُعرض براعة حرفية استثنائية وإبداع معاصر.

وسيقدم معرض "كوليكشونال" عرضًا منسقًا لقطع بإصدار محدود من أسماء مرموقة عالميًا، بما في ذلك كريستوف ديلكورت، الذي يعرف بأثاثه المصنوع يدويًا والذي يمزج بين المواد الطبيعية والتصميم البسيط، والأضواء النحتية الأيقونية من استوديو أباراتوس في نيويورك، والثنائي التجريبي "دراجا آند أوريل"، المعروف بأعمالهما الجريئة المستوحاة من الطراز القديم، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى.

كما سيُقدّم معرض "أيكو"، مقرّه مومباي، أول أعماله في الشرق الأوسط، حيث يعرض مجموعة جديدة من الأعمال للمصممة الهولندية ليند فريا تانجيلدر، التي تُسلّط الضوء على الحرفية الهندية من خلال تعاونها مع الحرفي جيفارام سوثار.

ومن أبرز الفعاليات الأخرى، عرض "فينيني" الذي يقدّم أعمال الزجاج المنفوخ يدويًا بالتعاون مع ميشيل دي لوتشي وبيتر مارينو، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة. كما سيسلط المعرض الضوء على فنون "فيزيونير" الراقية وأثاث "سيرافيني" العملي، ليُبرز التراث الإيطالي من خلال تجربة متعددة الأبعاد.

أبرز فعاليات البرنامج

سيقدم معرض "داون تاون ديزاين الرياض" في جميع أجنحة حي جاكس برنامجًا غنيًا بالتجارب الديناميكية والمتاجر المؤقتة، بدءًا من مفاهيم المطبخ الإبداعي وصولًا إلى المعارض الثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية وحلقات النقاش المثيرة. كما سيكشف استوديو التصميم متعدد التخصصات "كريم+إلياس"، بقيادة كريم تامرجي وإلياس حاج، عن مشروع "ستراتا" الخارجي النموذجي، المصنوع يدويًا من رمال السعودية باستخدام تقنية التربة المدكوكة.

وقالت ميتي ديجن كريستنسن، مديرة معرض "داون تاون ديزاين": " ستقدم نسختنا الأولى من معرض داون تاون ديزاين الرياض مجموعة مختارة من أبرز الأسماء المبتكرة والمرموقة في مشهد التصميم العالمي، إلى جانب مصممين ناشئين ومواهب مبدعة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يوفّر برنامجنا الديناميكي للزوّار رحلة استكشاف وتجربة فريدة من نوعها، تضم علامات تصميم عالمية، وأعمالًا محدودة الإصدار، وتركيبات فنية مصممة خصيصًا، بالإضافة إلى مفاهيم إبداعية مبتكرة. ومع التوسع المتسارع لسوق التصميم في المملكة، نلحظ اهتمامًا عالميًا متزايدًا. ومن هنا، يأتي المعرض ليشكّل نقطة التقاء سنوية جديدة، في بيئة غامرة وملهمة".

يشهد قطاع التصميم الداخلي الفاخر في السعودية نمواً استثنائياً مدفوعاً بازدهار مشاريع العقارات الفاخرة والتطورات العمرانية الكبرى في مختلف أنحاء المملكة. ومع التزامه بدعم رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإبداع والتميز الثقافي، يستعد داون تاون ديزاين، المعرض الرائد للتصميم المعاصر في الشرق الأوسط، لإطلاق أول نسخة له في الرياض، مستثمراً خبرته العريقة التي تمتد لأكثر من عشر سنوات في صناعة منصات التصميم المتميزة.

جولات كبار الشخصيات:

20 مايو، من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً

الأيام العامة:

21 مايو، من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً

22 مايو، من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً

23 مايو، من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً

نبذه عن معرض داون تاون ديزاين الرياض:

يُقام معرض "داون تاون ديزاين الرياض" في الفترة من 20 إلى 23 مايو 2025 في حي جاكس، ليكون أول معرض سعودي مخصص للتصميم المعاصر عالي الجودة. يُنظم المعرض بالشراكة مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية، ويجمع نخبة من العلامات التجارية العالمية، والاستوديوهات الإقليمية، والمواهب الإبداعية الناشئة، مما يعكس المكانة المتزايدة للمملكة في مشهد التصميم العالمي.

يُستكمل المعرض ببرنامج مُصاحب يتضمن تركيبات إبداعية، وفعاليات تفاعلية، وتجارب مؤقتة ديناميكية، إلى جانب مجموعة من الجلسات الحوارية المُصممة خصيصًا للسياق المحلي ومشهد التصميم المزدهر. يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات جمهور رفيع المستوى، من متخصصي الصناعة والمطورين إلى مالكي المنازل المحليين وعشاق التصميم، الذين يتطلعون إلى الاستكشاف أو الشراء أو التكليف.

يُعتبر "داؤن تاون ديزاين" المنصة الرائدة للتصميم المعاصر في الشرق الأوسط. على مدار أكثر من عقد من الزمان، لعب المعرض دورًا محوريًا في تشكيل صناعة التصميم في المنطقة. واليوم، يوسع المعرض نطاقه ليشمل الرياض، حيث ينقل نهجه التنظيمي الراسخ، وشبكته العالمية، ورؤيته الإقليمية، مُقدّمًا بوابة مركّزة لسوق التصميم سريع التطور في السعودية. يأتي هذا التوسع في إطار أهداف التنمية الطموحة للمملكة، واستجابةً للطلب المتزايد على التصميمات الداخلية العصرية عالية الجودة.

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