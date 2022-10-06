الرياض: أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية، اليوم، عن تعيين الأستاذ فهد بن مبارك القثامي رئيساً تنفيذياً لقيادة الشركة في المملكة، بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ مارس الماضي.

وبموجب منصبه الجديد، سيتولى القثامي مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعزز من مكانة الشركة في السوق السعودي، وترسّخ موقعها القوي في قطاع المدفوعات التجارية والبطاقات الاعتمادية والائتمانية للأفراد والشركات، والدفع بالشركة لابتكار المزيد من المنتجات المميزة والمضي في التحول الرقمي للعمليات التجارية. إضافة إلى توفير القيادة الإستراتيجية لتحقيق أهداف الشركة.

وتعليقًا على قرار تعيينه، قال القثامي "يشرفني أن أكون رئيساً تنفيذياً لشركة تسعى بخطى راسخة للمساهمة في تطوير قطاع المدفوعات في السعودية وتؤدي دورها بنجاح في إثراء حياة الناس. ومن جانبي أعد بأن تكون في مقدمة أولوياتي الرئيسية، رسم مسار جديد للنمو والابتكار المستقبلي للشركة ".

ويستند القثامي كقيادي ناجح على مسيرة مهنية متميزة في أمريكان إكسبريس السعودية تمتد لأكثر من 16 عاماً، حيث شغل العديد من المناصب الإستراتيجية، منها الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. ويتطلع القثامي من خلال منصبه كرئيس تنفيذي إلى تعزيز الشراكات وتطويرها لتقوية مكانة الشركة في السوق السعودي.

وقبيل انضمامه إلى أمريكان إكسبريس السعودية، عمل القثامي رئيساً تنفيذياً للعديد من الشركات في القطاع الخاص كما شغل مؤخرا منصب مستشار تنفيذي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وبالإضافة إلى منصبه الحالي، فهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

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نبذة عن أمريكان إكسبريس السعودية

شركة أمريكان إكسبريس (السعودية) هي شركة مساهمة مملوكة مناصفة بين كل من شركة أمريكان إكسبريس (الشرق الأوسط) والبنك السعودي للاستثمار، وهي شركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) باعتبارها شركة تمويل . تمتلك الشركة وتدير بطاقة أمريكان إكسبريس وأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية.

ورغم أن منتجات أمريكان إكسبريس كانت متاحة للعملاء والتجار والشركات في المملكة العربية السعودية لأكثر من 20 عاماً، إلا أن إنشاء أمريكان إكسبريس السعودية في عام 1999 كان بمثابة علامة فارقة لتطوير العلامة التجارية للشركة في المملكة. ولقد أسهم حشد وتسخير موارد وخبرات أمريكان إكسبريس من جهة والبنك السعودي للاستثمار من جهة أخرى في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء والتجار في المملكة، حيث توفر الشركة باقة متنوعة ومجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائها، بما في ذلك بطاقات الائتمان (البطاقة الزرقاء، والبطاقة الذهبية، والبطاقة البلاتينية،

والبطاقات التجارية المشاركة)، البطاقات الخضراء والذهبية والبلاتينية، وبطاقة أمريكان إكسبريس البلاتينية الائتمانية، وحلول الدفع للشركات (بطاقات الشركات وبطاقات العمل وحسابات السفر).

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