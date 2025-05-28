أبوظبي: وقّعت مجموعة الفنار للغاز، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في حلول الغاز والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذراع المختصة بالطاقة لشركة "إي إتش سي للاستثمار"، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "سيمنس للطاقة"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة. تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُطر تعاون مشترك في تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش "المؤتمر العالمي للمرافق 2025" الذي تستضيفه أبوظبي، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تطوير حلول مشتركة للطاقة النظيفة، تعتمد على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في البنى التحتية لقطاعات الطاقة والصناعة، مع التركيز على مجالات مثل الهيدروجين، وتقنية تحويل الكهرباء إلى طاقة خضراء (Power-to-X)، وإدارة غاز الشعلة، وكهربة الموانئ والسفن.

سترتكز هذه الجهود على إجراء دراسات جدوى دقيقة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في شبكات الطاقة الحالية. كما سيستند هذا التعاون إلى الخبرات الرقمية العالمية لدى "سيمنس للطاقة" لتطبيق أنظمة ذكية تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة، وتراقب الانبعاثات، وتُسهّل العمليات، مما يُسرّع من وتيرة التحول الطاقي بطريقة عملية وقابلة للقياس.

علّق خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز، قائلاً: "هذه الشراكة لا تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل تتعلق بالمسؤولية. بصفتنا شركة إماراتية، نرى أنه من واجبنا الإسهام في تشكيل مستقبل للطاقة يعكس قيم وطموحات قيادتنا. التعاون مع شركة سيمنس للطاقة يتيح لنا الجمع بين الرؤى المحلية والابتكار على المستوى العالمي، لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة. تمثل مذكرة التفاهم التزامًا بإحراز تقدم ملموس — ليس في المستقبل البعيد، بل بدءًا من الآن."

من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" في دولة الإمارات: "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف حلول عملية لإزالة الكربون. نتطلع إلى العمل مع مجموعة الفنار للغاز على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات."

نبذة عن مجموعة الفنار للغاز

مجموعة الفنار للغاز إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات الغاز والطاقة، حيث توفر حلولاً متكاملة تشمل توزيع الغاز، وتطوير البنية التحتية، والتشغيل، والصيانة. تلتزم المجموعة بأعلى معايير السلامة والابتكار والاستدامة، وتسهم في دعم أهداف الدولة في قطاع الطاقة من خلال اعتماد أنظمة موثوقة ذات كفاءة تواكب متطلبات المستقبل، وتخدم المجتمعات والقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن سيمنس للطاقة

تُعد سيمنس للطاقة واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة. تعمل الشركة مع عملائها وشركائها على تطوير أنظمة طاقة مستقبلية، بما يدعم التحول نحو عالم أكثر استدامة. ومن خلال محفظتها المتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات، تغطي سيمنس للطاقة تقريبًا كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة — بدءًا من توليد ونقل الكهرباء والحرارة، ووصولًا إلى التخزين. تشمل هذه المحفظة تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل توربينات الغاز والبخار، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، والمولدات الكهربائية والمحولات.

تُعد شركة سيمنس جاميسا التابعة لها، والمتخصصة في طاقة الرياح، عاملًا رئيسيًا في جعل سيمنس للطاقة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة. يُقدّر أن نحو سُدس الكهرباء المُولدة عالميًا تعتمد على تقنيات سيمنس للطاقة. يعمل لدى شركة سيمنس للطاقة حوالي 100,000 موظف في أكثر من 90 دولة، وبلغت إيراداتها 34.5 مليار يورو في السنة المالية 2024. www.siemens-energy.com

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