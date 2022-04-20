• تقدم المشروعات التجارية – سيارات فولفو لعملائها خلال شهر رمضان الكريم برنامج الولاء الذي يضمن لهم راحة البال والحماية الكاملة

• يمكن للعملاء المحتملين الباحثين عن سيارة جديدة الاستفادة من عروض التقسيط الشهري التنافسية ومجموعة من المزايا على السيارات المختارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق "برنامج الولاء والعناية" في الإمارات خلال شهر رمضان الكريم والذي يضم مجموعة من المزايا المتنوعة تسهم في إبقاء سيارة فولفو في حالة ممتازة.

يمكن للعملاء الاستمتاع براحة البال المطلقة مع برنامج الولاء من فولفو وبمجموعة من المزايا* تشمل الفحص المجاني الشامل للمركبة في 15 نقطة وحسومات تصل إلى 20٪ على رسوم الصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات وخدمة الاسترداد المجانية.

في هذه المناسبة، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: "تسعى الشركة دائمًا لتقديم حلول وخدمات متكبرة تمنح مالكي سيارات فولفو قيمة مضافة، وسيكون شهر رمضان المبارك هذا العام مناسبة لاستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء بعد شراء سيارة أحلامهم من وكلاء فولفو. ونفتخر بتقديم برنامج الولاء الذي يمنح العملاء المخلصين مزيدًا من راحة البال عند شراء سيارة فولفو ".

لا يقتصر البرنامج الجديد من فولفو على ما سبق، بل إنه يخول العملاء الاستفادة من عروض التقسيط الشهري التنافسية التي تبدأ من 2599 درهمًا إماراتيًا في الشهر عند الشراء من مجموعة فولفو، وكذلك من خدمة المساعدة على مدار اليوم لمدة 3 سنوات والتأمين الشامل لمدة 5 سنوات، وخيار الشراء من دون تخصيص دفعة أولى* والتأمين على قطع الغيار مدى الحياة ما يجعل تجربة قيادة فولفو أكثر سهولة ومتعة.

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* تطبق جميع الشروط والأحكام. وتعتمد نسبة التوفير وفقًا لعمر السيارة.

الفطيم للمشروعات التجارية تدير وسائل التواصل الاجتماعي لشركة سيارات فولفو:

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لمحة عن المشروعات التجارية - فولفو

تعد الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، وهي جزء من شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1985. وتمثل الشركة الحاصلة على أيزو 9001: 2008 العلامة التجارية لسيارات فولفو المشهورة عالميًا والمعروفة بإبداعاتها في السلامة والأداء البيئي والتصميم الاسكندنافي من خلال شبكة المبيعات وقسم ما بعد البيع في دبي وأبو ظبي.

تقدم الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو مجموعة كاملة من حلول التنقل المتميزة في القطاع تشمل سيارات السيدان (S60 وS90)، ومركبات الدفع الرباعي (XC40 وXC60 وXC90) وسيارات الدفع الرباعي كروس أوفر (C40). وتعتبر رائدة في المنطقة بتبني أفضل ممارسات فولفو العالمية وقد قدمت أول معرض فولفو لتجربة البيع بالتجزئة في المنطقة وخدمة فولفو الشخصية - والتي تقدم نهجًا محوره الإنسان في المبيعات والخدمة.

لمزيد من المعلومات حول الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، يرجى الاتصال على الرقم 8008823، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ae-https://www.volvocars.com/ar

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعد الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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شادي فكري

مدير العلاقات الإعلامية والمؤثرين | IPN

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