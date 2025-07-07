دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الفطيم للسيارات عن تعزيز حضورها في أبوظبي من خلال افتتاح أوتومول وأوتو سنترز جديدين بالقرب من دلما مول في منطقة المصفح، وهما ثالث صالات »الفطيم أوتومول« وخامس عشر مركز صيانة وخدمات السيارات »الفطيم أوتو سنترز« في الدولة. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز الوصول وسهولة الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء من مشتري السيارات ومالكيها في المنطقة.

توفر صالة الفطيم أوتومول الجديدة أكثر من 150 سيارة مستعملة معتمدة، تغطي مختلف الأنواع والفئات السعرية لتلبية احتياجات قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة. ويشرف على العمليات فريق متعدد اللغات يتحدث أكثر من 10 لغات، ما يعكس تنوع سكان أبوظبي. ويأتي هذا الافتتاح في وقت يشهد فيه سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمته من 20.55 مليار دولار في عام 2025 إلى 35.78 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.73%، وفقاً لتقرير صادر عن Mordor Intelligence.

وقال كارلوس مونتينيغرو، المدير العام لـ »الفطيم أوتومول« : "يشهد سوق السيارات المستعملة توسعاً سريعاً مدفوعاً برغبة العملاء في اقتناء سيارات موثوقة بأسعار عادلة ومن دون تعقيدات غير متوقعة. العملاء اليوم يبحثون عن الشفافية والطمأنينة في كل خطوة من رحلة الشراء. في الفطيم أوتومول نلتزم بتقديم هذه القيمة من خلال فحص شامل لكل مركبة وضمان يصل إلى ثلاث سنوات، ما يمنح عملاءنا الثقة حتى بعد إتمام الشراء. كما نقدم مجموعة من حلول التمويل المرنة، إلى جانب عقود خدمة وصيانة مخصصة، ما يجعل تجربة اقتناء السيارة أكثر سهولة وراحة ورضا على المدى الطويل."

الالتزام بالجودة المعتمدة والشفافية

يتبع الفطيم أوتومول إجراءات دقيقة تشمل فحصاً متعدد النقاط لكل مركبة، وإجراء الإصلاحات الضرورية باستخدام قطع غيار أصلية معتمدة، إلى جانب اختبار نهائي في مركز تجهيز متخصص. وتشمل كل سيارة ضماناً يصل إلى ثلاث سنوات (كحد أدنى 12 شهراً)، وخطة خدمات، وخدمة المساعدة على الطريق، مما يزيل مخاوف العملاء بشأن الأعطال أو النفقات المفاجئة. كما يتم التحقق من سجل السيارة عبر قنوات رسمية لضمان الشفافية التامة، ويتم تجهيز كافة الأوراق والرسوم مسبقاً.

تعزيز خدمات ما بعد البيع عبر مركز عصري

يساهم مركز صيانة وخدمات السيارات »الفطيم أوتو سنتر« الجديد في المصفح، الذي يمتد على مساحة 2,412 قدم مربع، في تعزيز شبكة خدمات الصيانة متعددة العلامات التجارية، ويوفر حلولاً شاملة لما بعد البيع لمستخدمي السيارات الخاصة ومشغلي الأساطيل على حد سواء. ويقوم فنيون معتمدون بتنفيذ خدمات تغيير الزيت، والصيانة الوقائية، والإصلاحات العامة، بالإضافة إلى خدمات متخصصة للسيارات الكهربائية باستخدام قطع غيار أصلية عالية الجودة. وتُقدّم جميع الخدمات بأسعار واضحة وشفافة تضمن للعميل معرفة دقيقة بالتكاليف.

وتشمل الخدمات الإضافية استبدال الإطارات والبطاريات، والإصلاحات الذكية، وصيانة الأنظمة الكهربائية والتكييف لجميع العلامات. كما يدعم مركز الفطيم أوتو سنترز الحجز الرقمي، ويعمل على مدار الأسبوع، ويوفر خدمات الاستلام والتوصيل، بالإضافة إلى شاحنات الخدمة المتنقلة التي تقدم الصيانة في موقع العميل. ويضم المركز صالة انتظار حديثة مزودة بخدمة Wi-Fi ومشروبات مجانية لضمان راحة الزوار.

وقال جان-باسكال بوردييه، المدير الإداري لخدمات ما بعد البيع العالمية في الفطيم للسيارات: "نحن ندرك أن الثقة والراحة هما الأساس في تجربة الصيانة. ومن خلال الأوتو سنتر الجديد في أبوظبي، نقدم خبرتنا المتعددة العلامات مدعومة بخدمة رقمية سهلة ومريحة، ما يلبّي تطلعات عملائنا من الأفراد والشركات."

تجربة متكاملة تركز على العميل

تم تصميم المنشأتين الجديدتين في أبوظبي لتوفير تجربة متكاملة وموحدة للعملاء. بدءاً من صالة عرض مكيفة وعصرية لعرض السيارات المستعملة المعتمدة، ووصولاً إلى أوتو سنتر يوفر خدمات صيانة سريعة وفعالة، تُجسد كل خطوة التزام الفطيم للسيارات بالثقة والشفافية والراحة. ويستفيد العملاء من أدوات رقمية، وإجراءات مرنة، وخيارات تمويل متعددة، ومساحات ترحيبية مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات، سواء كان الهدف شراء سيارة، استبدالها، أو صيانتها من قِبل فنيين مؤهلين. وتضمن هذه المنظومة المتكاملة أن تكون كل خطوة في رحلة العميل واضحة وسلسة.

مع ثلاث صالات أوتومول و15 أوتو سنترز تعمل في مختلف أنحاء الإمارات، وخطط للتوسع في الإمارات الشمالية خلال الأشهر المقبلة، تواصل الفطيم للسيارات التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى السيارات المعتمدة وخدمات العناية الموثوقة، لخدمة ودعم الأفراد والشركات على حد سواء بتجربة موثوقة ومتكاملة.

نبذة عن الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية للفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم الفطيم للسيارات خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر المجموعة تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

-انتهى-

#بياناتشركات