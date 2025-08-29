دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، عن تعيين لوكاس بيليود في منصب المدير العام، وذلك في إطار مساعيها لتسريع التحول نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لالتزامها الراسخ بقيادة مستقبل قطاع المركبات الكهربائية في المنطقة.

وسيتولى بيليود، الذي يتمتع بخبرة دولية في قطاع السيارات تزيد عن 25 عاماً، قيادة الاستراتيجيات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الفطيم للتنقل الكهربائي كشريك رئيسي للعملاء من الأفراد والقطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحول الأخضر للدولة. وسيركز جهوده على إدارة عمليات الشركة وتعزيز نموها وابتكاراتها، لاسيما من خلال تحسين تجربة العملاء للعلامات الرائدة في مجال المركبات الكهربائية مثل "BYD" و"بولستار"، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة لمحطات الشحن الكهربائي.

وقد شغل بيليود سابقاً مناصب قيادية رفيعة في شركة "رينو"، منها مدير العمليات ومدير الشؤون التجارية ومدير خدمات ما بعد البيع، حيث اكتسب خبرات عميقة في تحولات قطاع التنقل العالمي، لا سيما في مجال الكهربة، عبر عمله في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وتركيا.

وحول تعيينه بمنصب المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، قال لوكاس بيليود: "يشرفني الانضمام إلى شركة الفطيم للتنقل الكهربائي في هذه المرحلة المحورية، حيث تطمح دولة الإمارات لأن تكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التنقل المستدام. ونحن في الفطيم ملتزمون بقيادة هذا التحول من خلال رفد السوق الإماراتي بحلول متكاملة تجعل التنقل الكهربائي في متناول الجميع. وسأعمل على تعزيز الإنجازات التي حققها الفريق، مستفيداً من البنية التحتية القوية والخبرات المتراكمة لضمان تجاوز توقعات العملاء".

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بدفع أجندة الاستدامة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، حيث تتعاون الفطيم للتنقل الكهربائي مع الجهات الحكومية لتوفير حلول تنقل ذكية وصديقة للبيئة. إلى جانب تركيزها على توريد المركبات الكهربائية، تواصل الشركة استثماراتها في تطوير محطات الشحن والبنية التحتية الداعمة، مما يؤكد دورها المحوري في بناء منظومة متكاملة تدعم التحول الوطني نحو مستقبل أخضر.



تختص شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، بتعزيز حلول التنقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها. وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً. وتُعدّ شركة الفطيم للنقل الكهربائي الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علاماتيّ Polestar و"بي واي دي" (BYD) في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن الكهربائي، والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

