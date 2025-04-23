الفطيم تويوتا وميماك أوجيلفي في دبي حصلتا على الجائزة الكبرى في فئة الصوت والراديو في مهرجان دبي لينكس لعام 2025 عن الحملة المميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة حصدت الفطيم تويوتا وميماك أوجيلفي في دبي الجائزة الكبرى في فئة الصوت والراديو في مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفاء بتميز الإبداع وفاعليته.

وحوّلت الحملة المميزة، التي حملت اسم لرحلتها حكاية، التنقل اليومي إلى تجارب ثقافية، من خلال تسليط الضوء على سيدات إماراتيات مؤثرات أُطلقت أسماؤهنّ على العديد من الطرقات في دبي. ونجحت الحملة ببراعة في تحويل مركبات تويوتا إلى منصات لسرد القصص.

وتضمّنت الحملة متعددة الأبعاد سرديات صوتية، تُفعّل عند اقتراب مركبات تويوتا من شوارع سُمّيت تيمّناً بسيدات إماراتيات بارزات، وذلك بالاستفادة من تطبيق خرائط يانغو. وتزامن ذلك مع إعلانات استراتيجية عبر الراديو ومحتوى مخصص على مواقع التواصل الاجتماعي، مما عزز عمق الرواية الثقافية للحملة.

وصُممت الحملة خصيصاً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وللتأكيد على قدرة علامات السيارات في تجاوز التسويق التقليدي لإنشاء تجارب ذات أهمية ثقافية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كاتب بلخوجة، مدير التسويق في الفطيم تويوتا: "تحتفي هذه الجائزة بدمج التكنولوجيا والسرد الثقافي لإبراز أصوات السيدات الإماراتيات. ومن خلال حملة لرحلتها حكاية، التي حوّلت مركبات تويوتا إلى وسائل سرد متحركة، نجحنا في نسج روابط عميقة مع السائقين، مع الاحتفاء بإرثنا الثقافي".

طاقم العمل:

فريق الفطيم: كاتب بلخوجة (مدير التسويق - الفطيم تويوتا | لكزس)، وروكسان ماجبانوا (المدير العام، مركز التميّز التسويقي – الفطيم)

فريق ميماك أوجيلفي: جون مارشانت (رئيس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وغوتام وادر (المدير الإبداعي)، وكيفن كوريان (الشريك الإداري)، ومؤمن متولي (المدير الإبداعي)، وأليشيا ماكبرايد (المدير الفني الأول)، وكارل خوري (كاتب محتوى إبداعي أول)، ومرام عاشور (المدير الإبداعي المساعد)، وإسراء طارق (المدير الإبداعي المساعد)، وأحمد نور (مدير حسابات التواصل الاجتماعي)، وبيفيرني شين (مدير حسابات التواصل الاجتماعي الأول)، وباسكار باتيجا (رئيس الاستراتيجية)، وليوميريش لايكو (المدير الفني الأول)، وجورج إنكيري (مدير حسابات أول)

لمحة عن "الفطيم - تويوتا"

"تويوتا"، شركة يابانية لتصنيع السيارات تأسست في العام 1937، هي الشركة الرائدة في العالم في مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة. توزع شركة "الفطيم للسيارات" مركبات "تويوتا" حصريًا في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم منذ أكثر من ستة عقود، وهي تقود حركة التنقل المستدام منذ العام 2008.

توفر شركة "الفطيم - تويوتا" مجموعة كبيرة من المحركات التي تتراوح بين سيارات الدفع الرباعي، والسيارات المدمجة، والسيدان، والكوبيه، وMPV، وLCV، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات الهجينة. تضع "الفطيم - تويوتا" معايير جديدة للسيارات الصديقة للبيئة في محاولة للمساهمة بفعالية في خفض انبعاثات الكربون في الإمارات العربية المتحدة. إذ أدخلت في العام 2017 السيارة الكهربائية "تويوتا ميراي" التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، في إطار تجريبي يهدف إلى دراسة إمكانيات إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون يعتمد على الهيدروجين.

وتقدم مجموعة "تويوتا" العديد من السيارات الهجينة بما في ذلك RAV4 الرياضية والعملية والصديقة للبيئة، وC-HR، وSUV المدمجة المبتكرة، وHighlander ذات السبعة مقاعد وهي أكبر العلامات التجارية HEV حتى الآن، وكورولا القوية والفعالة والأنيقة وكامري المتطورة.

في سبتمبر 2019، وبعد انتظار دام 17 عامًا، أطلقت "الفطيم - تويوتا" سيارة "تويوتا جي آر سوبرا" 2020 الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أثار إعجاب محبي هذه السيارات في جميع أنحاء الدولة. مع موديل الجيل الخامس الجديد، عاد الاسم الأسطوري "تويوتا سوبرا" إلى الطرقات مع إطلاق إصدار 2021 بعد عام في أكتوبر 2020.

في أغسطس 2020، أحدثت "الفطيم - تويوتا" ثورة في قطاع سيارات البيك أب العصرية من خلال طرح الجيل الثامن الجديد من تويوتا Hilux Adventure، وكانت المرة الأولى التي يتوفر فيها كنموذج للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة الإضافة إلى الاستخدام التجاري.

لمحة عن شركة "الفطيم للسيارات"

تعدّ "الفطيم للسيارات"، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن "مجموعة الفطيم" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل الشركة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر شركة "الفطيم للسيارات" مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن "مجموعة الفطيم":

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا.

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