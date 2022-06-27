دبي، الإمارات العربية المتّحدة : أعلنت الفطيم تويوتا عن إعادة لوحة تويوتا الشهيرة باللونين الأبيض والأحمر إلى مبنى ناصر راشد لوتاه على شارع الشيخ زايد ، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب الكبير عليها* لاسيّما وأنّها شكّلت معلماً لافتاً في دبي لعقود طويلة.

تم وضع لوحة إعلانات تويوتا العملاقة أعلى المبنى السكني المؤلّف من 15 طابقاً على شارع الشيخ زايد لأول مرة عام 1981 وأصبحت علامة بارزة ومرجعاً في المدينة لأجيال عديدة، مما منح المبنى لقب "مبنى تويوتا" على الرغم من أنّه لا يضمّ صالة عرض للعلامة أو مركز خدمة خاصّ بشركة السيارات اليابانية. وتجدر الإشارة إلى أنّ اللوحة الإعلانية السابقة قد تمّت إزالتها عام 2018 عندما انتهى العقد الإعلاني الخاص بها.

واحتفاءً بإعادة الإطلاق، استضافت تويوتا الإمارات فعالية "التجول وتصوير مبنى تويوتا"، لتقدم للمشاركين فيها تجربة مفعمة بالثقافة المحلية، وتأخذ محبي تويوتا في رحلة لاستكشاف أهم معالم دبي الثقافية المحيطة بمبنى تويوتا. كما أتيحت الفرصة لهم لتجربة قيادة أحدث طرازات سيارت تويوتا. ولتخليد ذكرى هذه التجربة الفريدة، حصل كل مشارك على كاميرا للاستعمال مرة واحدة لالتقاط أهم اللحظات المميزة خلال الفعالية، والتي اختتمت عند مبنى تويوتا.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة السيارات: "لطالما شكّل مبنى تويوتا معلماً بارزاً لسكّان دبي وزوّارها على حدّ سواء، كما بات جزءاً لا يتجزأ من مشهدية هذه المدينة. ويسرّنا أن نعيد هذه اللوحة الشهيرة التي أعطت اسمها للمبنى والتي تمثّل عنصراً أساسياً اعتاد سكّان دبي على رؤيته لزمن طويل."

تم تشييد مبنى ناصر راشد لوتاه عام 1974، أي بعد ثلاث سنوات من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر هذا المبنى المؤلّف من برجين أحد الأبراج السكنية الأولى في إمارة دبي، حيث يقف شاهداً على التاريخ قبل فترة طويلة من بداية عصر ناطحات السحاب المهيبة."

تُظهر الصور التاريخية لمدينة دبي الممتدة على مدى أربعة عقود مبنى تويوتا كنقطة مرجعية ثابتة وصامدة عبر تحول المدينة الرائعة إلى عاصمة للتطوّر والحداثة، عندما تمّ تحويل منطقة دوار الدفاع لواحد من أكثر التقاطعات تعقيداً وازدحاماً في دبي والذي يؤدّي إلى وسط مدينة دبي المتلألئ بالأضواء الذي يحتضن في قلبه برج خليفة، أطول برج في العالم. ونجد أيضاً في المنطقة المحيطة بالمبنى الشهير أعلى فندق في العالم ومنطقة سيتي ووك.

وأضاف فنسنت وينن: "منذ أن ظهرت لوحة تويوتا أعلى مبنى ناصر راشد لوتاه عام 1981، شهدت دبي تحوّلاً هائلاً لتصبح مركزاً عالمياً مزدهراً يضم ثلث أكبر ناطحات السحاب في العالم. ولكن دبي حافظت على طابعها وسماتها الأصيلة كمدينة متجدّدة ومطواعة ومرحّبة وقادرة على مواجهة التحديات وتوفير الفرص للجميع. والفطيم تويوتا تشبه دبي إلى حدّ كبير بل تشاركها نفس السمات والمبادئ، ويبقى مبنى تويوتا رمزاً دائماً لعلاقتنا الوطيدة مع دولة الإمارات العربية المتّحدة. فهذه اللوحة الإعلانية تثير الكثير من الحنين والذكريات في نفوس سكّان دبي. وبإعادتها، نعيد إلى الإمارة رمزاً صمد لعقود عديدة وكان المعلم الأبرز في صورها القديمة."

تعد الفطيم تويوتا من أولى العلامات التجارية في قطاع السيارات التي تمّ إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتّحدة وتتمتّع بحضورٍ راسخٍ في المنطقة يعود إلى 75 عاماً ولطالما حرصت على تنظيم أنشطة تتيح لها إمكانية التفاعل مع المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

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