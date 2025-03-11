كشفت دراسة حديثة أن الميزة الأكثر جاذبية في برامج الولاء بالنسبة للمتسوقين هي القدرة على كسب المكافآت بسرعة تليها تطبيقات الهاتف المحمول سهلة الاستخدام إلى جانب التنوع الكبير في المكافآت المتاحة

توفر المبادرة فوائد كبيرة لمستأجري مركز التسوق والشركاء التجاريين المحتملين عبر رفع الكفاءة التشغيلية ودعم جهود التسويق وزيادة الإقبال وتعزيز معدلات الزيارات المتكررة وتحفيز الإنفاق الإضافي إلى جانب تعزيز حضور العلامات التجارية وترسيخ ولاء العملاء

يوفر برنامج الولاء في دبي فستيفال سيتي مول الذي يعمل بالتعاون مع تطبيق "بلو ريوردس" ( Blue Rewards ) من مجموعة الفطيم أعلى معدل استرداد نقدي في السوق يصل إلى 2% إلى جانب عروض شخصية تلبي احتياجات المتسوقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُعد برنامج الولاء الخاص بـ دبي فستيفال سيتي مول، الذي تم تطويره بالتعاون مع منصة الولاء والمكافآت "بلو" (Blue) من مجموعة الفطيم، خطوة رائدة تضع الفطيم العقارية في طليعة المطورين العقاريين بالمنطقة الذين يوفرون مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية المبتكرة لمستأجريهم.

يمنح برنامج الولاء "بلو" العملاء نقاطاً بقيمة استرداد نقدي هي الأعلى في السوق، إلى جانب عروض مخصصة تتماشى مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفردية. كما تتيح هذه المنصة الرقمية المتكاملة للتجار فرصة الوصول إلى العملاء بشكل أكثر فعالية، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصممة لتناسب أسلوب حياتهم واهتماماتهم وشغفهم

نتائج الاستطلاع: برنامج الولاء "بلو" يتوافق مع احتياجات سكان الإمارات ويلبي تطلعاتهم

كشفت دراسة حديثة شملت ما يزيد على 1,000 شخص من سكان الإمارات من مختلف الأعمار ومستويات الدخل والجنسيات، عن إقبال كبير على برامج الولاء التي تقدم نقاط مكافآت واسترداداً نقدياً وخصومات على المشتريات المستقبلية. وأظهرت النتائج أن البرامج القائمة على النقاط هي الأكثر انتشاراً، حيث استخدمها 71% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً خلال الشهر الماضي، تليها برامج الاسترداد النقدي بنسبة 52%. كما فضل 31% من الإماراتيين البرامج التي تعتمد على المستوى أو التصنيف، والتي تتيح للمستخدمين الارتقاء في التصنيفات بناءً على حجم إنفاقهم.

وتتصدر القدرة على كسب المكافآت بسرعة المرتبة الأولى بين الميزات الأكثر جذباً للعملاء، تليها سهولة استخدام تطبيق الهاتف المحمول وتنوع المكافآت المتاحة، بما في ذلك المنتجات المجانية والخصومات. ويقدر 45% من الغربيين و39% من الوافدين العرب العروض الحصرية التي تقُدم للأعضاء فقط، في حين يفضل 45% من العملاء الآسيويين برامج الولاء المجانية. وتؤكد هذه النتائج على التوافق الكبير بين برنامج "بلو" وتطلعات العملاء.

ويمكن للعملاء جمع النقاط مع كل عملية شراء في المتاجر المشاركة، ومن ثم استبدالها بالمكافآت بسهولة عبر تطبيق "بلو" (Blue)، الذي يتميز بواجهة استخدام بسيطة، والمتاح لجميع المتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول.

تحسين الكفاءة التشغيلية للمستأجرين والشركاء التجاريين

وتؤثر المبادرة بشكل إيجابي على مستأجري المركز التجاري والشركاء التجاريين المحتملين من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استراتيجيات التسويق، وزيادة تدفق الزوار، مما يعزز الزيارات المتكررة ويدفع إلى زيادة الإنفاق. كما تعمل على تعزيز رؤية العلامات التجارية وتنمية ولاء العملاء. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمشهد التجزئة في المنطقة وتوفير بيئة تسوق قائمة على الولاء وتحقيق نمو مستدام للأعمال، مما يعزز من مكانة دبي فستيفال سيتي مول في سوق التجزئة التنافسي في دولة الإمارات.

ويقدم "بلو" خدمات ولاء متكاملة تشمل برامج الكسب والاستهلاك، وعضوية متعددة المستويات، وكتالوج استرداد متنوع، وعروض موجهة، وجميعها تهدف إلى تعزيز ولاء العملاء.

ومن خلال التكامل السلس لقنوات الاتصال، مثل الحملات داخل التطبيق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة علاقات العملاء، والاستراتيجيات غير المتصلة بالإنترنت، يمكن للتجار تنفيذ حملات موجهة تصل إلى العملاء بشكل فعال. وباستخدام التقنيات المتقدمة، يتيح برنامج "بلو" التفاعل الفوري مع العملاء، استناداَ إلى الموقع، مما يعزز من تجربة التسوق المخصصة.

وتساهم حلول الدفع لدينا في توسيع خيارات الدفع المتاحة، وتقليل التكاليف، وزيادة تدفق الزوار. كما يحصل التجار على لوحات بيانات سهلة الاستخدام توفر رؤى تحليلية قابلة للتنفيذ، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة. وعلاوة على ذلك، يقدم "بلو" خدمات استشارية مبتكرة للمنتجات مثل "مستشار بلو للذكاء الاصطناعي" (Blue AI Advisor)، والتجارة عبر الفيديو لمساعدة التجار على تطوير عروضهم وتعزيز حضورهم في السوق التنافسية.

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: "نحرص في الفطيم العقارية وبلو على توظيف رؤيتنا لسلوك المستهلك وأحدث التقنيات لتوفير تجربة أسلوب حياة ممتعة ومجزية. وندرك أن بيئة التجزئة التنافسية في دبي تتطلب حلولاً واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز تفاعل العملاء. ويشكل تعاوننا مع بلو خطوة نوعية في تحسين تجربة العملاء، مع تعزيز علاقتنا مع المستأجرين. ونحن سعداء بإطلاق أول برنامج من نوعه في المنطقة، والذي يمنح التجار في دولة الإمارات فرصة فريدة لتعزيز أعمالهم."

من جانبه، قال داني كرم، الرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات في الفطيم، بلو ريواردز: "يدفعنا التزامنا بالابتكار والتميز في الفطيم إلى تعزيز القيمة التي نقدمها لشركائنا وعملائنا باستمرار. وتقديم خدماتنا الرقمية المتكاملة لمستأجري وتجار مراكز التسوق يجسد رؤيتنا الشاملة وحرصنا على دعم شركائنا بأفضل الحلول المبتكرة. ومن خلال الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نعمل على إثراء تجربة التسوق لعملائنا، ومنح مستأجرينا وشركاءنا التجاريين ميزة تنافسية من خلال رؤى دقيقة وكفاءة تشغيلية وأدوات تفاعل متقدمة. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو، وتعزز الشراكات، وتخلق قيمة مستدامة عبر منظومة الفطيم، مع ترسيخ ولاء عملائنا."

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