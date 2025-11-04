محمد منصور: هدفنا دعم "صنع في مصر" في إطار خطة توطين صناعة السيارات

المصنع الجديد رسالة ثقة لجميع مستثمري الداخل والخارج

تصنيع سيارات ومركبات صديقة للبيئة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية

المصنع يبدأ الانتاج في ديسمبر ٢٠٢٦ ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري

القاهرة- تم صباح اليوم وضع حجر الأساس لمصنع ماك الجديد لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبرالجديدة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير وسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من السادة الوزراء والمسئولين.

في إطار احتفالات مجموعة المنصور للسيارات بمرور خمسين عاما على عملها في السوق المصري، يأتي المصنع الجديد ليعزز تنافسية مصر في التصنيع المحلي ويدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

صرح سير محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور " متفائل بالقادم وأعلم أننا كمصريين قادرين على النجاح والتفوق".

وأضاف محمد منصور" المصنع رسالة ثقة تبعثها مجموعة منصور لمستثمري الداخل والخارج بأن السوق المصري سوق كبير واعد يملك كل مقومات المنافسة، سنضخ مايقرب من ٧.٥ مليار جنيه في هذا الصرح الصناعي الذي يمثل طفرة في صناعة السيارات في مصر والمنطقة كلها".

وأكد محمد منصور علي ثقته في أداء الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ودلل علي ذلك بتحسن تصنيف مصر دوليًا، واستقرار سعر الصرف وزيادة الإحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة، والتي تعد عناصر تحفيز وجذب للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح محمد منصور" أن مستقبل النمو المستدام في مصر يكمن في دعم التصنيع المحلي، حيث سيعمل المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية وعدد من الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى."

من جانبه، أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات " أن المصنع جزء من استراتيجية المجموعة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، وتحقيق أهداف الإاستدامة البيئية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة وغيرها من وسائل النقل الأخضر."

وأضاف أنكوش " تسعى مجموعتنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات السيارات العالمية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المهارات المحلية، وتصنيع أحدث السيارات التي تواكب التغيرات العالمية."

كما أشار المهندس وائل عمار العضو المنتدب لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل "يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥،٠٠٠ متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سياره سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع "

نبذه عن مجموعة المنصور للسيارات

تأسست عام ١٩٧٥ على يد لطفي منصور الأب، لتعمل في مجال توزيع وبيع السيارات، كوكيل رسمي لشركة جنرال موتورز العالمية في مصر. عام 1980 حققت المنصور طفرة مكنتها من قيادة سوق صناعة السيارات في مصر. عام ٢٠٠١ عززت المجموعة شراكاتها مع شركة جنرال موتورز العالمية لتصبح الوكيل الحصرية كافه العلامات التجارية وقطع الغيار التابعه لجنرال موتورز في مصر والعراق وأفريقيا، لتصبح أكبر موزع لمنتجات جنرال موتورز في العالم خارج الصين. مجموعة المنصور للسيارات هي الوكيل الحصري في مصر لعلامات "شيفروليه" و"أوبل" و "إم جئ" و "بيجو"

نبذة عن مصنع المنصور للسيارات

- يقع المصنع في مدينة السادس من أكتوبر الصناعية الجديدة بالقرب من الميناء الجاف.

- تبلغ مساحة المصنع ٣٠ فدانًا (حوالي ١٢٦ الف متر مربع)، تبلغ المساحة الإنشائية للمرحلة الأولى نحو ٤٧ الف متر مربع.

-تُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمصنع بحوالي ٧.٥ مليار جنيه مصر ( ما يقرب من ١٥٠ مليون دولار أمريكي)

- ينتهي إنشاء المصنع في سبتمبر ٢٠٢٦ ويبدأ الإنتاج في ديسمبر ٢٠٢٦

- سينتج المصنع أربع علامات تجارية، ويشمل الإنتاج سيارات الركوب التقليدية، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات الكهربائية.

- تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٥٠ ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى، لتصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنويًا خلال ٥ سنوات.

- يُوفر المصنع ما يقرب من ٦ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الاولي، تصل إلي ١٠ ألف فرصة عمل في المرحلة الثانية.

-يعتمد المصنع أحدث تقنيات الإنتاج المستدام ويلتزم بأعلى معايير السلامة الصناعية والبيئية.

-انتهى-

