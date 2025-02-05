دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفردان للصرافة، الشركة الرائدة عالمياً في الإمارات في مجال تحويل الأموال والصرف الأجنبي، عن إطلاق خدمتها الجديدة للحوالات المالية حول العالم باستخدام خدمة فيزا دايركت، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا، المزود العالمي الرائد لخدمات المدفوعات الرقمية. وتتيح هذه الخدمة المبتكرة للعملاء إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي، مما يساهم في تحسين تدفق المدفوعات بصورة عامة.

وتستفيد الشراكة من التقنية المتقدمة التي توفرها شركة فيزا لتوفر للعملاء تجربة تحويل أموال استثنائية، إذ تضمن لهم الحصول على أسعار الصرف بكل شفافية ووصول المبلغ بالكامل إلى المستفيدين. وتخطط شركة الفردان للصرافة لتفعيل خدمة فيزا دايركت في أكثر من 30 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من الدول.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان: "يسرنا التعاون مع شركة فيزا بهدف دمج خدمة فيزا دايركت في محفظة حلولنا وخدماتنا، وهي خطوة مهمة في مسيرة تحولنا الرقمي. وتلتزم الفردان للصرافة بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم حلول شفافة وأكثر أماناً وسرعة لتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم. ونعتزم توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل أكثر من 30 دولة، بهدف تعزيز العلاقات المالية وتزويد العملاء بحلول أكثر راحة ومرونة في عصرنا الحالي الذي غلب عليه الطابع الرقمي."

من جانبها، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في دولة الإمارات: "نظراً لأن دولة الإمارات هي واحدة من أكبر الأسواق العالمية للحوالات المالية، تسعى فيزا إلى تقديم حلول رقمية لتوفير تجربة تحويل أموال أكثر سلاسة وأماناً وكفاءة للعملاء، لا سيما المهتمين بالتكنولوجيا الرقمية. وتوفر خدمة فيزا دايركت لعملاء الفردان للصرافة إمكانية الوصول إلى عدد كبير من بطاقات فيزا والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية حول العالم، إضافة لدعم شبكتنا العالمية الموثوقة، فيزا نت، لإجراء عمليات التحويل بسرعة وأمان. لذا، يسرنا التعاون مع شركة الفردان للصرافة لإطلاق خدمة فيزا دايركت للتحويلات الدولية في دولة الإمارات".

وكشفت دراسة حديثة لفيزا بعنوان "حركة الأموال: اعتماد التحويلات المالية الرقمية لعام 2024"[1] أن أغلب المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات يفضلون استخدام التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال دولياً. وأكدت الدراسة أيضاً أن التطبيقات الرقمية هي الوسيلة الأكثر شعبية لإرسال واستقبال الحوالات المالية في دولة الإمارات بفضل المزايا العديدة التي توفرها، بما في ذلك سهولة الاستخدام والخصوصية والأمان. كما أوضح 70% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات أنهم يخططون لإرسال نفس المبالغ أو أكثر إلى الخارج، مما يشير إلى نظرة إيجابية لمستقبل التحويلات المالية في الدولة.

ويستفيد عملاء الفردان اليوم من خدمة فيزا دايركت كخيار بديل ومريح لتحويل الأموال، مما يتيح لهم اختيار الطريقة الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة، ما يوفر لهم مرونة وراحة أكبر.

نبذة عن تعمل شركة الفردان للصرافة ذ.م.م

تعمل شركة الفردان للصرافة ذ.م.م تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1954، حيث بدأت أعمالها في مجال التجارة البحرية التقليدية القائمة على تجارة اللؤلؤ، ثم تطورت عبر عشرات السنين لترتقي بمكانتها وتتحول إلى عنوان للثقة والمصداقية. ومع تنوع استثمارات المجموعة ودخولها العديد من مجالات المال والأعمال، كالعقارات والمجوهرات الفاخرة والخدمات المالية، بات اسم الفردان يحظى بسمعة عالمية نتيجة اعتماد قيم الموثوقية والشفافية.

وتأسست شركة الفردان للصرافة عام 1971، ولعبت دوراً هاماً في دعم الجاليات التي أسهمت في بناء دولة الإمارات، من خلال مساعدتهم على تحقيق أحلامهم داخل دولة الإمارات وفي دولهم الأصلية. وتفخر الفردان للصرافة اليوم بتقديم خدماتها لسكان دولة الإمارات من جميع الجنسيات، من خلال شبكة واسعة تضمّ 88 فرعاً موزعاً في جميع أنحاء الدولة. وترتبط الشركة بعلاقات تعاون متينة مع أكثر من 150 من البنوك العالمية والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، الأمر الذي يؤكد التزامها بقيم المصداقية والثقة كأساس لأعمالها.

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