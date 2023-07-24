احتفاءً بدخول شركة "إكسيد" دولة الإمارات للمرة الأولى

الغرير للاستثمار تحتفل بإطلاق العلامة التجارية الصينية "إكسيد للسيارات" لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق مفهوم صالة العرض "المتنقلة" الفريد والأول من نوعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الغرير للاستثمار، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق صالة عرض السيارات "المتنقلة" بمفهوم مبتكر هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك احتفاءً بالدخول المرتقب لشركة تصنيع السيارات الصينية "إكسيد للسيارات" إلى دولة الإمارات وإطلاق مجموعتها المتميزة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتختلف صالة العرض المتنقلة والمصممة بأحدث طراز في قلب مركز الغرير الشهير عن معارض السيارات المؤقتة التقليدية الموجودة في مراكز التسوّق، حيث تقدم مفهوماً إبداعياً ينسجم مع ريادة دبي في شتى المجالات والإرث العريق لشركة الغرير للاستثمار في التميّز والابتكار. وبالإضافة إلى تعزيز وإثراء خيارات المستهلكين في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات، فإن دخول "إكسيد" للمرة الأولى إلى السوق المحلية هو شهادة ملموسة على الجهود الدؤوبة لشركة الغرير للاستثمار لتقديم علامات تجارية وتقنيات جديدة إلى السوق المحلية بالإضافة إلى التزامها طويل الأمد بتعزيز تجربة العملاء.

وفي هذه المناسبة، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار: "يسرّنا أن نحتفل بدخول إكسيد للمرة الأولى إلى دولة الإمارات، عبر إطلاق مفهومنا المبتكر لصالة عرض السيارات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، نفتخر بمواصلة إثراء الإرث الرائد لمجموعة الغرير بتقديم العلامات التجارية التي تشاركنا شغفنا بالابتكار والاستكشاف. ويبقى عملاؤنا في مقدمة أولوياتنا دائماً، لذا يسعدني الكشف عن إكسيد من خلال هذه التجربة التي نأمل أن توفّر لهم تجربة لا تُنسى. وبينما نمضي قدماً في سعينا لتحقيق الأفضل، نواصل الاستفادة من رؤيتنا التي تركز على المستقبل وفهمنا العميق للاحتياجات المتطوّرة لعملائنا الذين يستحقون الأفضل".

من خلال صالة العرض الفريدة، تقدّم الغرير للاستثمار للزوّار فرصة لمشاهدة المركبات وحجز تجربة قيادة وشراء سيارتهم المفضلة من مجموعة مختارة من ثلاثة طرازات بما في ذلك LX و VX وTX.

من جهته، قال محمد مكتري، المدير العام لشركة الغرير للسيارات: "لطالما انتظرنا لحظة الإطلاق الرسمي لـ"إكسيد"، ونحن سعداء بالافتتاح الناجح لصالة العرض الفريدة التي تعكس قيم التميز التي تتحلى بها هذه العلامة التجارية. ولا يقتصر التزامنا على طرح المنتجات الفاخرة والمبتكرة في السوق المحلي ولكننا أيضاً وفي ظلّ تطور صناعة السيارات، نجد أنه من الضروري أن نستكشف التقنيات الناشئة بل ونقدم منتجاتنا عبر توفير تجارب تفاعلية غامرة ترتقي برحلة العملاء ".

وفي مارس 2023، أعلنت شركة الغرير للاستثمار عن شراكة استراتيجية مع شركة تصنيع السيارات الصينية "إكسيد" لإطلاق مجموعتها المتميزة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشراكة إلى تسريع جهود الغرير للاستثمار لتحقيق التميز المستدام مدفوعةً بالابتكار والتكنولوجيا.

وبعد تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، من المرتقب أن تفتتح "إكسيد" وبالتعاون مع موزعها الحصري الغرير للاستثمار، أول صالة عرض لها في دولة الإمارات في عام 2023 وذلك في موقع محوري على شارع الاتحاد، مع استكشاف المزيد من الفرص في أبوظبي، فضلاً عن خطط لإقامة صالة عرض إضافية في دبي.

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نبذة عن إكسيد:

إكسيد هي علامة تجارية متميزة جديدة تجمع بين تقاليد ثقافة السيارات الأوروبية التي تعود إلى قرون مع أحدث تقنيات التصنيع الذكية التي تشتهر بها جمهورية الصين اليوم.

يشارك مصممون ومهندسون ستبقون من شركات BMW وجاغوار-لاند روفر وشركات السيارات الأوروبية الأخرى في تطوير سيارات إكسيد، وتتم عملية الإنتاج في مرافق مؤسسة أنشأتها شركة صينية بالتعاون مع جاغوار-لاند روفر. ومع الخبرة التقنية الهائلة، يضمن الشريك الأوروبي عمليات تصنيع متطابقة مع أعلى مستوى من مراقبة الجودة في جميع مواقع التصنيع، بما في ذلك مصنع سيارات إكسيد في الصين.

تتعاون إكسيد أيضاً مع موردي مكونات السيارات المشهورين عالمياً في مجال تصنيع المكونات، بما في ذلك شركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500" مثل إنتل وبوش وماغنا وغيرها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.exeed-uae.com

نبذة عن الغرير للاستثمار

تعد الغرير للاستثمار إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، مع عمليات في ستة قطاعات صناعية متميزة هي: المواد الغذائية والموارد، العقارات، البناء والخدمات، الطاقة، التنقل، والمشاريع. تأسست الغرير في العام 1960 كشركة تجارية وكانت إحدى الركائز الأولى الناشئة للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتز الشركة بجذورها وبداياتها المتواضعة وتفخر بكون تاريخها حافل بالابتكار وريادة الأعمال، حيث أصبح اسم عائلة الغرير مرادفاً لإرث وتطور ورؤية الدولة المرموقة نفسها.

يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة ديرة بدبي، وتمتد عمليات الشركة المتنوعة إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل بها حوالي 28 ألف شخص. واليوم، تواصل الغرير للاستثمار البناء على إرثها الدائم الذي يمتد لأكثر من 60 عاماً، مسترشدةً بهدفها في "تحسين مستوى الحياة"، حيث تسعى جاهدة لتسهيل التغيير الهادف والمستدام عبر المجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.al-ghurair.com

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سارة أوهارا

رئيس الاتصال المؤسسي والمكتب الصحفي للمجموعة

الغرير للاستثمار

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