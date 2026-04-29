من المتوقع اكتمال مشروع فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات بنهاية 2027

تم بيع جميع وحدات المشروع الذي يقدم تجربة سكنية عصرية تجمع بين التصميم الإبداعي وروح المجتمع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العين" لإدارة الأصول، الشركة الرائدة في إدارة الأصول والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء أعمال البناء رسمياً لمشروع "فيدا ريزيدنسز" في جزيرة السعديات أبوظبي، وذلك بالشراكة مع فنادق ومنتجعات فيدا التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، مسجّلةً بذلك خطوة استثنائية بوصول أولى الوحدات السكنية الحاملة لعلامة فيدا إلى العاصمة أبوظبي.

يشهد مشروع "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات إقبالاً استثنائياً من المشترين، ما يعكس ثقة المستثمرين برؤية العين" لإدارة الأصول ونهجها المهني والاحترافي في إدارة المشاريع بكفاءة وجودة عالية، إلى جانب قدرة فنادق ومنتجعات فيدا على تقديم أسلوب حياة عصري ومميز وجودة خدمات استثنائية. ويأتي بيع جميع الوحدات في وقت مبكر من العام ليؤكد قوة سوق العقارات الفاخرة في أبوظبي وارتفاع الطلب على مشاريع سكنية متميزة توفر مرافق وخدمات فريدة على جزيرة السعديات.

شهد موقع المشروع مراسم وضع حجر الأساس بحضور كبار المسؤولين من العين" لإدارة الأصول وفنادق ومنتجعات فيدا، إلى جانب الاستشاريين الرئيسيين وشركاء المشروع، لتدشين مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من التصاميم والتخطيط، وإبراز التقدم الملموس في تطوير أحد أبرز المشاريع السكنية ذات العلامة التجارية المرموقة على جزيرة السعديات.

يضم مشروع "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات 121 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، تتراوح بين شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، مصممة لتجسد الطابع العصري والحيوية الإبداعية التي تتميز بها علامة فيدا، مع التركيز على أسلوب حياة متصل وسلس. ويستهدف المشروع الفئة الشابة من رواد الأعمال والمبدعين والمقيمين الدوليين الباحثين عن مساحات مبتكرة ومرافق وخدمات تلبي احتياجاتهم اليومية بأعلى مستويات الراحة.

يتوسط المشروع موقعاً متميزاً يتيح للمقيمين سهولة الوصول إلى أبرز المعالم الثقافية العالمية، مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومتحف غوغنهايم أبوظبي المرتقب. كما يجاور المشروع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة نيويورك أبوظبي ومدرسة هارو الدولية أبوظبي وليسيه لويس ماسينيون، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات. ويكمل المشهد الطبيعي الخلاب للشواطئ ومناطق الترفيه على جزيرة السعديات لتوفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الراحة والفخامة وأسلوب حياة متوازن.

يوفر المشروع تجربة سكنية نابضة بالحياة تركز على أسلوب الحياة العصري، من خلال ساحة رئيسية تجمع بين محلات تجارية ومطاعم ومساحات اجتماعية متنوعة داخلية وخارجية، إلى جانب أماكن مشتركة مصممة بعناية لتعزيز التفاعل وبناء مجتمع مترابط.

كما تم مراعاة احتياجات العائلات والحيوانات الأليفة، حيث يضم المشروع حديقة للكلاب، ومرافق ترفيهية للأطفال تشمل مناطق ألعاب وأحواض مائية ترفيهية صغيرة، لتقديم بيئة سكنية شاملة ومرحبة تناسب جميع أفراد المجتمع.

وسيحظى المقيمون بمجموعة من الخدمات المستوحاة من عالم الضيافة، تشمل "الكونسيرج" والاستقبال والأمن على مدار الساعة، وخدمات البواب وحمل الأمتعة، إلى جانب تنظيف الشقق والغسيل وتنسيق توصيل المشتريات، بالإضافة إلى توفير إدارة كاملة وصيانة مستمرة للعقارات في الموقع لضمان راحة وسهولة الحياة اليومية.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخوري، المدير العام لـ "العين" لإدارة الأصول: "يمثل إطلاق أعمال البناء في مشروع "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات خطوة استراتيجية ورائدة لمجموعة العين، تؤكد حرصنا على تقديم وجهات سكنية استثنائية تمزج بين التصميم المبتكر وروح المجتمع والتجارب المعيشية الفريدة. ويجسد المشروع الهوية الحيوية والمعاصرة لعلامة فيدا، ونحن فخورون بإطلاق مشروع يجمع بين الإبداع والتواصل والخدمات الراقية في واحدة من أكثر المواقع طلباً في أبوظبي."

من جهته، قال نيكولاس بيلاتون، رئيس قطاع الضيافة في فنادق ومنتجعات فيدا: "يمثل مشروع "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات مرحلة مثيرة لعلامة فيدا مع تقديم أولى الوحدات السكنية الحاملة لعلامتنا في أبوظبي. ويعكس المشروع فلسفة فيدا المعاصرة والمجتمعية، ويؤكد التزامنا بابتكار تجارب سكنية تصميمية تتوافق مع احتياجات الجيل الجديد من المقيمين العالميين."

تستمر جزيرة السعديات في تعزيز مكانتها كوجهة سكنية وترفيهية رائدة، تجمع بين مؤسسات ثقافية عالمية وطبيعة خلابة وتجارب ضيافة فاخرة. ويأتي بدء أعمال البناء في مشروع "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات ليعكس استمرار وتيرة التطوير الحيوية للجزيرة ويؤكد على الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق العقارات بأبوظبي.

ومن خلال مشاريع مثل "فيدا ريزيدنسز" جزيرة السعديات، تؤكد العين" لإدارة الأصول التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الرامية للشراكة مع علامات عالمية مرموقة في مجالات أسلوب الحياة والضيافة، بهدف تقديم مجتمعات سكنية مبتكرة ومصممة بعناية، توفر قيمة مستدامة وتساهم في رسم معالم المستقبل الحضري لأبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني : https://www.alainam.ae/vida-residences-saadiyat-island/

نبذة حول "العين" لإدارة الأصول :

"العين" لإدارة الأصول هي مجموعة استثمارية متنوعة تنشط في مجالات إدارة رؤوس الأموال، والعقارات، والضيافة، والتعليم. تأسست في عام 1996، وتسعى إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تعمل فيها من خلال استثمارات مستدامة تراعي الثقافة المحلية.

يقع المقر الرئيسي لـ"العين" لإدارة الأصول في أبوظبي، وتقدم مشاريع وشراكات تهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. مع التزامها بقيم النزاهة والابتكار والتميز في الأداء، تخلق "العين" لإدارة الأصول أثراً مالياً واجتماعياً دائماً لشركائها ومستثمريها والمجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

الموقع الإلكتروني: alainam.ae

إنستغرام: @alainam.ae

لينكدإن : ALAIN

الهاتف: 800 1144

نبذة حول فيدا للفنادق والمنتجعات

فيدا للفنادق والمنتجعات هي جزء من مجموعة إعمار للضيافة، علامة فندقية ومجتمعات سكنية راقية ومختلفة، تستهدف الجيل الجديد من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال والمسافرين الباحثين عن تجربة فندقية تجمع بين العمل والترفيه.

اسم "فيدا" يعني الحياة بالإسبانية، وتعكس العلامة الدفء والبساطة والإبداع في مساحات مصممة بعناية. تُعد فنادق فيدا وجهة نابضة بالحياة حيث يمكن للأفكار الملهمة أن تتلاقى وتنبض بالحركة، لتوفر بيئة محفزة تجمع بين الأناقة والراحة والتفاعل.

تمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات خمس منشآت في دبي: فيدا دبي مول، فيدا تلال الإمارات، شاطئ الخور، فيدا مرسى دبي ونادي اليخوت، وفيدا كريك هاربر. كما تدير فنادق وشققًا فندقية في مصر، والبحرين، وأسواق رئيسية أخرى في المنطقة، مع تقديم خدماتها أيضًا في شقق فيدا الفندقية.

الموقع الإلكتروني: www.vidahotels.com

نبذة حول مجموعة إعمار للضيافة

تُعتبر مجموعة إعمار للضيافة، الذراع الفندقي والترفيهي لشركة إعمار العقارية، الرائدة عالميًا في الضيافة الفاخرة وأسلوب الحياة، وهي المطور خلف برج خليفة، أطول مبنى في العالم. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، وتشرف على إدارة 28 فندقًا تضم أكثر من 5600 غرفة في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، وتركيا.

تشمل محفظة المجموعة علامات فندقية فاخرة ومتميزة، مثل: فيدا للفنادق والمنتجعات، القصر للفنادق والمنتجعات، وفندق أرماني دبي، حيث توفر كل علامة تجربة فريدة تجمع بين الضيافة العالمية والأصالة الثقافية. كما تضم فنادقها شققًا سكنية تحت كل علامة، لتقدم مزيجاً من الأناقة والراحة والخدمات الحديثة.

بالتعاون مع فنادق روڤ، تدير المجموعة 10 فنادق إضافية تضم نحو 3600 غرفة، مقدمةً تجربة فندقية عصرية تناسب المسافرين العصريين.

تدير مجموعة إعمار للضيافة 39 منشأة ترفيهية متميزة، بما في ذلك ملاعب جولف عالمية في نادي جولف تلال دبي ونادي جولف مونتغومري، وملاعب للبولو والفروسية في نادي دبي للبولو والفروسية، ومراسي مثل مرسى دبي ونادي اليخوت وخور دبي نادي اليخوت، لتوفير تجربة استجمام وترفيه فريدة.

كما تشتهر المجموعة بمطاعمها المميزة، بما في ذلك: مطعم أتموسفير، مطعم ثيب تارا، مطعم لي برازي، مطعم زيتا سيفينتي سيفن، ومطعم موسام، لتقدم تجارب طعام لا تُنسى في مواقع أيقونية.

كما أطلقت المجموعة علامة ڤيو لللياقة البدنية والعافية، التي تقدم برامج شاملة للصحة واللياقة وتدعم بناء مجتمعات نشطة ومترابطة.

من خلال برنامج الولاء يو باي إعمار، توفر المجموعة مكافآت وتجارب مخصصة، مدفوعة بالابتكار والاستدامة والخدمة المثالية.

الموقع الإلكتروني : www.emaarhospitality.com

-انتهى-

