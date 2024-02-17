الخطط التوسعية تدعم قطاع السياحة والاستثمار في العين

تعزيز مكانة العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025

افتتاح مطعم حبيب بيروت مؤخرًا يأتي كجزءاً من التوسع والنمو المتواصل في "العين أدفينتشر"

العين، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إدارة "العين أدفينتشر"، الوجهة الترفيهية العائلية الحيوية، والتي تُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب المثيرة، عن افتتاح أحدث فرع لمطعم حبيب بيروت داخل الحديقة. يُعتبر هذا الإعلان خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الحديقة بتعزيز قطاع السياحة والضيافة المتنامي في مدينة العين. وتعكس هذه الإضافة الجديدة تنوعًا وجاذبية إضافية لتجربة الزوار، وتبرز التفاعل الحيوي بين المرافق الترفيهية والمؤسسات التجارية في الحديقة.

برزت أهمية حديقة "العين أفينتشر" الاستراتيجية كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، حيث تضم أول منشأة للتجديف في المياه من صنع الإنسان في الشرق الأوسط. تقدم الحديقة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل التجديف والكاياك، وتضم حمامات سباحة، بالإضافة إلى الأمواج الاصطناعية، و 18 حاجزاً، ومنتزهاً هوائياً حماسياً من مستويين، ومسار انزلاق هوائي يبلغ طوله 1200 متر، وجدار تسلّق عامودي وأرجوحة ضخمة على ارتفاع 14 متراً لتلبية احتياجات عشاق المغامرة من جميع الأعمار. ما يزيد من جاذبية الحديقة للمغامرات، افتتاح مطعم حبيب بيروت الجديد، الذي يُقدم المأكولات اللبنانية، ويعد تجربة فريدة تكمل روح المغامرة في الحديقة. تشكل هذه الإضافات جزءًا تطلعات وتوجهات مدينة العين لتقديم تجارب متنوعة وعالية الجودة للزوار، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع السياحة في المدينة.

وبهذه المناسبة، قال شربل المهر، المدير العام، العين أدفنتشر :"بعد اختيار العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، نؤكد التزامنا في مطعم حبيب بيروت على مواصلة رؤيتنا الاستراتيجية، لعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، وتعزيز الثقة التي تحظى بها الدولة كمقصد سياحي عالمي، تحت إشراف ورؤى القيادة الرشيدة. نتطلع للمساهمة في خلق أجواء نابضة بالحياة في العين أدفنتشر، مع تجارب لا تنسى لجميع ضيوفنا، من خلال التميز في تقديم أشهى المأكولات اللبناينة والعربية، وذلك وفقًا لأعلى معايير الضيافة المحلية والعالمية. وسنواصل المساهمة في تعزيز وإثراء قطاع السياحة والضيافة في مدينة العين من خلال توفير مجموعة من التجارب الفريدة وعالية الجودة التي تلبي مجموعة واسعة من الأذواق والاهتمامات."

العين تشهد نمواً حيوياً

تتوافق التطورات التي تشهدها مدينة العين مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي، والاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تركز على تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة. ويعزز وجود الوجهات السياحة ك"العين أدفنتشر" والاستثمار في قطاع الضيافة دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف. ومن خلال تقديم مزيج من الترفيه والمغامرة والمأكولات الشهية، سيساهم ذلك بجعل مدينة العين وجهة أكثر جاذبية للسياح مع المساهمة بشكل إيجابي في دعم عجلة الاقتصاد في الدولة.

دعم قطاع السياحة في دول مجلس التعاون

ومن الجدير بالذكر أن قطاع السياحة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع بذل الجهود المتضافرة لتسريع المشاريع السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار استراتيجية السياحة الخليجية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مرونة القطاع واستدامته. ووفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز الإحصائي الخليجي، ساهمت السياحة بحوالي 171.4 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 8٪ من القيمة الإجمالية. كما يوفر القطاع أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل تمثل أكثر من 12% من سوق العمل الخليجي.

وشهدت السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، 2.7 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي في فنادقها، وهو ما يمثل 11% من إجمالي نزلاء الفنادق. ويؤكد هذا الاتجاه على أهمية السياحة الإقليمية، حيث يشكل السياح بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 47% من إجمالي السياح الدوليين في عام 2021.

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