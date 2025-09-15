احتفلت شركة العيسى العالمية للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات إيسوزو في المملكة العربية السعودية، عضو مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، بشراكتها الاستراتيجية المتميزة مع شركة الجزيرة لتأجير السيارات، التي ازدهرت لسنوات عديدة فاقت العشرون عاماً، حققت خلالها نجاحات مستدامة ولعبت دوراً محورياً في تعزيز حضورهما في سوق السيارات السعودي.

حضر الاحتفال السيد بدر الشهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمومية للسيارات (نات)، إحدى شركات مجموعة العيسى العالمية، بينما مثل شركة الجزيرة لتأجير السيارات، السيد عيسى التميمي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، في مدينة الرياض.

تعكس الشراكة الاستراتيجية بين شركة العيسى العالمية للسيارات وشركة الجزيرة لتأجير السيارات، مدى التزام الطرفين بمواصلة التعاون وتحقيق النجاح المشترك، ويتطلع الطرفان معاً لاستكشاف أفضل معايير السلامة والتطور العالمية في مجال خدمات التنقل، مما تعود بالنفع على عملائهما.

بهذه المناسبة، تحدث السيد بدر الشهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمومية للسيارات (نات)، قائلاً: "إن الاحتفال بهذه المناسبة مع شركة الجزيرة لتأجير السيارات يُبرز قيمنا المشتركة والتزامنا بالتميز في الخدمة والجودة. نحن متحمسون للمستقبل والفرص التي تنتظرنا في ظل مواصلة تعزيز شراكتنا".

من جهته، عبر السيد عيسى التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة لتأجير السيارات عن فخره بالعلاقة القوية التي تجمعهم بشركة العيسى للسيارات، قائلاً: “إننا نسعى دوماً عبر شراكتنا إلى الارتقاء بالخدمات الفريدة التي كانت ومازالت تقدمها الجزيرة لعملائها في مختلف فروعها المنتشرة حول معظم مدن المملكة، وذلك من خلال توسيع الخيارات لهم ومنحهم تجارب فريدة ومتميزة مع سيارات إيسوزو”.

بخبرة تمتد لـ 40 عاماً في السوق السعودي، دأبت إيسوزو العيسى على إثبات التزامها بتوفير سيارات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية. وقد عززت هذه الشراكة مع الجزيرة لتأجير السيارات، الاسم الموثوق الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في هذا المجال، مكانة إيسوزو العيسى كشركة رائدة في المنطقة.

-انتهى-

