العلا، المملكة العربية السعودية – أعلنت العلا عن توقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة مع عدد من أبرز شركات إدارة الوجهات السياحية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام العلا بتوسيع نطاق وصولها العالمي، وتعزيز قدرتها على تقديم تجارب سفر مُخصصة وفريدة من نوعها تُلائم تطلعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

تشمل الاتفاقيات الجديدة والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي خلال معرض سوق السفر العربي في دبي، شراكات مع كل من شركة "سي تي تي سي" و"تاليا للسياحة"، وهما شركتان متخصصتان في تنظيم الرحلات السياحية الوافدة من الصين؛ إلى جانب شركة "يو تي إيه"، إحدى أبرز شركات إدارة الوجهات في المنطقة، بخبرة تمتد لأكثر من 77 عاماً في المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن. كما تضم القائمة شركة "آثار العربية"، من أوائل شركات إدارة الوجهات في المملكة بخبرة تفوق 60 عاماً، بالإضافة إلى "الفارس العالمية للسياحة" التي تتمتع بخبرة تمتد إلى 26 عاماً في خدمة أسواق متنوعة حول العالم.

وبانضمام هذه الشركات الخمس إلى شبكة شركاء العلا، يرتفع إجمالي عدد شركات إدارة الوجهات السياحية المتعاقدة معها إلى 13 شريكاً استراتيجياً، ما يعزز مكانة العلا كوجهة عالمية مرموقة تتميّز بتراثها الثقافي الغني، وتضاريسها الطبيعية الخلابة، وعروضها الفندقية الراقية. وتعتمد هذه المنظومة السياحية المتكاملة منهجاً منخفض الأثر، ويضع الاستدامة في صميم كل تجربة.

وتُضاف الشراكات الجديدة إلى شبكة العلا الحالية التي تضم ثماني شركات رائدة في إدارة الوجهات السياحية، وهي: "أبركرومبي آند كِنت العربية"، وشركة "دليل العلا السياحية"، و"دي إم سي أرابيا"، و"اكتشف السعودية"، و"إكسو السعودية"، و"جو زاهد"، و"تيترابيلون"، و"شركة ذي ترافل بانثر لتنظيم الرحلات"، مما يعكس تنوع الشراكات من حيث الخبرات والأسواق المستهدفة.

من شأن توسّع شبكة شركاء العلا من شركات إدارة الوجهات السياحية أن يوفّر دعماً استثنائياً لوكلاء السفر ومنظّمي الرحلات حول العالم، من خلال تقديم خدمات متكاملة وتجارب سلسة تغطّي جميع مراحل السياحة في العلا. وتشمل هذه الخدمات النقل والإقامة، والمسارات المصمّمة بعناية، والتجارب المميّزة التي تحمل بصمة العلا. ويهدف هذا التوسّع إلى ضمان تمكين الزوار من التعرّف بعمق على ثراء العلا التاريخي والثقافي، واستكشاف جمالها الطبيعي، كواحدة من أبرز الوجهات التراثية الفاخرة على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تواصل فيه العلا تسجيل نمو استثنائي في أعداد الزوّار وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، مدفوعةً بمبادرات نوعية أبرزها حملة "متجددة عبر الزمن"، والتوسّع المستمر في تقويم فعاليات "لحظات العلا"، إلى جانب الارتقاء بمشهد الضيافة الفاخرة، وتعميق الاتصال بالتراث الأصيل والثقافة المتجذّرة، الذي يمنح العلا طابعها المتفرّد كوجهة لا مثيل لها.

وبفضل الرحلات الجوية المباشرة التي تربط مطار العلا الدولي بمدن رئيسية مثل الرياض، جدة، الدمام، دبي، والدوحة، إلى جانب الرحلات الشتوية من المنامة وعمّان، أصبحت زيارة العلا أكثر سهولة من أي وقت مضى، مما يسهم باستقطاب جمهور أوسع من المسافرين الباحثين عن التميز والفرادة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني experiencealula.com.

عن العُلا:

تقع العُلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمالي غرب المملكة العربية السعودية، وهي موقع ذو تراث طبيعي وإنساني متميّز. وتغطّي المنطقة الشاسعة مساحة 22.561 كيلومتراً مربعاً، وتشمل واحة خصبة وجبالاً عالية من الحجر الرملي، ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حيث حكمت مملكتا لحيان والأنباط.

وتعدّ "الحِجْر" الموقع الأكثر شهرة في العُلا، وموقع التراث العالمي الأول لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وهي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسة للمملكة النبطية، وتضمّ 111 مدفناً محفوظاً بشكل جيّد، والعديد منها ذات واجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية المسوّرة.

وتشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد أن غزا الرومان الأنباط في عام 106م.

بالإضافة إلى الحِجر، تُعَدّ العُلا أيضاً موطناً لدادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعدّ واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية، وموقع جبل عكمة، والذي يَعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات من النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، وقد تم تسجيلها مؤخراً على قائمة اليونسكو لسجل ذاكرة العالم.

إضافة إلى بلدة العُلا القديمة، وهي تمثّل متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب اللّبن تم بناؤها في القرن الثاني عشر على أقلّ تقدير، والتي تم اختيارها كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022م من قبل منظمة السياحة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: experiencealula.com

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