العلا، المملكة العربية السعودية: تستعد العلا لاستقبال موسم شتوي جديد حافل بالفعاليات، مع تعزيز شبكتها الجوية لتتيح للزوّار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم الوصول بسهولة أكبر إلى الواحة الواقعة شمال غرب الجزيرة العربية.

وسيشهد مطار العلا الدولي خلال الفترة من 26 أكتوبر 2025 وحتى 28 مارس 2026 استقبال 27 رحلة أسبوعياً، من بينها ثلاث رحلات أسبوعية عبر الدوحة تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب عودة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلتين أسبوعياً بين العلا والعاصمة الأردنية عمّان.

ومع تشغيل الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها إلى العلا من الدوحة، التي تربط أكثر من 90 دولة عبر مطار حمد الدولي، تتيح هذه الرحلات نافذة جديدة تربط شمال غرب الجزيرة العربية بالعالم أجمع، لتجعل هذه الوجهة الاستثنائية في متناول ملايين المسافرين من مختلف القارات.

ولا تقتصر أهمية خط العلا – عمّان على كونه مساراً جوياً جديداً فحسب، بل يعكس عمق الروابط الثقافية بين أرضين جمعتهما حضارة الأنباط العريقة. فكما تقف مدينة البتراء في الأردن شاهداً على عبقرية الأنباط وإبداعهم المعماري، تواصل مدينة الحِجر، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، الحفاظ على الإرث المشترك العريق من المدافن والآثار المنحوتة بدقة في الصخور.

ويشمل الجدول الشتوي للرحلات من وإلى العلا:

الخطوط السعودية: رحلتان يومياً، إحداهما من الرياض والأخرى من جدة .

رحلتان يومياً، إحداهما من الرياض والأخرى من جدة طيران ناس : خمس رحلات أسبوعياً؛ من الرياض أيام الاثنين والجمعة والأحد، ومن الدمام يومي الخميس والسبت .

خمس رحلات أسبوعياً؛ من الرياض أيام الاثنين والجمعة والأحد، ومن الدمام يومي الخميس والسبت فلاي دبي : ثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي والعلا أيام الثلاثاء والخميس والأحد .

ثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي والعلا أيام الثلاثاء والخميس والأحد الخطوط الجوية القطرية : ثلاث رحلات أسبوعياً من الدوحة أيام الأربعاء والجمعة والأحد .

ثلاث رحلات أسبوعياً من الدوحة أيام الأربعاء والجمعة والأحد الخطوط الملكية الأردنية: رحلتان أسبوعياً من عمّان يومي الخميس والأحد، وذلك خلال الفترة من 19 أكتوبر 2025 وحتى 26 فبراير 2026 .

ويعكس هذا التوسع الموسمي في الرحلات الجوية التزام العلا بتسهيل وصول الزوّار من داخل المنطقة وخارجها، ليتسنى لهم الاستمتاع بمناظرها الطبيعية الآسرة وضيافتها الفاخرة وإرثها الثقافي العريق، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا. وتمنح أشهر الشتاء المعتدلة، التي تُعد من أجمل فترات العام، تجربة مثالية لاكتشاف هذه الوجهة الاستثنائية التي تترسخ مكانتها سريعاً كإحدى أبرز جواهر السياحة العالمية.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني experiencealula.com.

عن العلا:

تقع العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، على بُعد حوالي 1,100 كيلومتر من العاصمة الرياض، وتُعد واحدة من أبرز مواقع التراث الطبيعي والإنساني في العالم. تمتد العلا على مساحة شاسعة تبلغ 22,561 كيلومتراً مربعاً، وتضم واحة غنّاء وسلاسل جبلية من الحجر الرملي ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين إلى فترة ممالك لحيان والأنباط.

تُعد الحِجر أشهر مواقع العلا، وهي أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط، وتضم أكثر من 140 مدفناً منحوتاً في واجهات صخرية بزخارف معمارية مبهرة.

وتُشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحِجر كانت أبعد نقطة جنوبية للإمبراطورية الرومانية، بعد أن ضمّ الرومان مملكة الأنباط عام 106 ميلادية.

وتضم العلا أيضاً مدينة دادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، والتي تُعد من أكثر مدن الجزيرة العربية تطوراً خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، إلى جانب جبل عكمة، الذي يُعد مكتبة مفتوحة في الهواء الطلق تحتوي على مئات النقوش والكتابات بعدة لغات، وقد أُدرج مؤخراً في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. كما تحتضن العلا البلدة القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل طيني تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وقد اختارتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كأحد أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.

