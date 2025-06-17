الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح أحدث مراكزها لتسجيل السفر داخل المدينة في البرشاء مول بإمارة دبي. ويأتي هذا التوسع بهدف تزويد المسافرين من مطار الشارقة الدولي ومطار زايد الدولي، بتجربة سفر أكثر راحة ومرونة، ويرتفع بذلك عدد مراكز تسجيل السفر التابعة للناقلة إلى 14 مركزاً منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتتيح خدمة "مركز المدينة لتسجيل السفر" للمسافرين إيداع حقائبهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة ابتداءً من 48 ساعة وحتى 8 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، مما يساهم في اختصار الوقت في المطار والتوجه مباشرة إلى قسم الجوازات فور الوصول. تُطبق رسوم خدمة قدرها 20 درهماً لكل مسافر.

ويعمل المركز الجديد يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، كما يوفر خدمات إضافية تشمل شراء وزن أمتعة إضافي وأختيار المقاعد، وإجراء تعديلات على الحجز.

ويُعد المركز الجديد في البرشاء مول ثاني مراكز تسجيل السفر التابعة للعربية للطيران في دبي، لينضم إلى شبكة متنامية من المراكز المنتشرة في الشارقة وأبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة، مما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمة والإستفادة منها في تفادي الازدحام داخل المطارات وتوفير وقت الانتظار، خصوصا خلال موسم السفر الصيفي.

ويأتي افتتاح المركز الجديد ضمن استراتيجية النمو التي تتبعها "العربية للطيران" التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات عملاءها المتنامية.

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