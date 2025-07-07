الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "العربية للطيران"، أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن إطلاق أحدث وجهاتها الى مدينة ميونيخ الألمانية انطلاقاً من الشارقة واعتباراً من 15 ديسمبر 2025. وستُسير الشركة رحلاتها المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميونيخ الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في أوروبا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": " يُعد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ميونيخ خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية انطلاقًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد ميونيخ من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في ألمانيا، والتي تستقطب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وتعكس هذه الوجهة التزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر اقتصادية وذات قيمة مضافة، فضلاً عن دعم خططنا الاستراتيجية للنمو المستدام. ونتطلع قدماً للترحيب بمسافرينا على متن الرحلات الجديدة وتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لهم."

ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى ميونيخ توسعًا استراتيجيًا ضمن شبكة "العربية للطيران" الأوروبية المتنامية من مراكز عملياتها في الإمارات، والتي تشمل وجهات رئيسية مثل فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ. وتساهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضور الشركة في السوق الأوروبي، وتفتح المجال أمام مزيد من الفرص للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات سفر اقتصادية ومريحة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وميونيخ عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال مركز الاتصال، أو وكلاء السفر المعتمدين.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية اخرى. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار تنافسية.

-انتهى-

#بياناتشركات