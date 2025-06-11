الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعزيز خدمتها الحالية إلى جزر المالديف من خلال زيادة عدد رحلاتها المباشرة بين الشارقة وماليه من رحلة واحدة إلى رحلتين يومياً، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر 2025.

وستوفر الرحلات الإضافية بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه مزيداً من الراحة والمرونة للمسافرين الراغبين في استكشاف الطبيعة الخلابة التي تتميز بها جزر المالديف.

جدول الرحلات من وإلى المالديف، اعتباراً من 27 أكتوبر 2025 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرّنا أن نعزز حضورنا في جزر المالديف من خلال زيادة عدد الرحلات اليومية إنطلاقاً من الشارقة، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي أكثر راحة ومرونة. وتعكس هذه الخطوة زيادة الطلب على السفر إلى هذه الوجهة السياحية المميزة. كما نواصل التزامنا بتوفير خدمات موثوقة وقيمة بأسعار تنافسية، إلى جانب توسيع شبكة وجهاتنا لتلبية تطلعات واحتياجات عملائنا."

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

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