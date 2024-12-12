الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين الشارقة والعاصمة اللبنانية بيروت. ويعكس هذا القرار التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة وموثوقة لعملائها.

وابتداءً من 18 ديسمبر، ستشغل "العربية للطيران" رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

جدول الرحلات من وإلى بيروت، اعتباراً من 18 ديسمبر 2024 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 385 الشارقة 08:00 بيروت 10:30 إيرباص 320 يومياً G9 386 بيروت 11:10 الشارقة 16:45 إيرباص 320 يومياً

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً يضم 79 طائرة من طرازا الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم إلى بيروت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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