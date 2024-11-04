الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين الشارقة وينبع في المملكة العربية السعودية. وستسهم هذه الخطوة في توسيع الشبكة المتنامية لوجهات العربية للطيران في المملكة، وتعزيز التزامها بتزويد المسافرين في المنطقة بخيارات سفر سهلة وموثوقة.

واعتباراً من 28 نوفمبر 2024، ستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمعدل رحلتين أسبوعياً.

جدول الرحلات من وإلى ينبع، اعتباراً من 28 نوفمبر 2024 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 171 الشارقة 09:45 ينبع 11:55 إيرباص 320 السبت / الخميس G9 172 ينبع 12:55 الشارقة 16:25 إيرباص 320 السبت / الخميس

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا تعزيز حضورنا في السوق السعودي والتوسع إلى وجهات جديدة تربط مدن المملكة العربية السعودية بإمارة الشارقة. ويعكس استئناف هذه الرحلات التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة. ويعكس تطوير شبكة وجهاتنا في المملكة التزامنا الدائم في دعم نمو قطاعي السياحة والسفر بين البلدين، وإتاحة المزيد من الفرص للمسافرين على متن رحلاتنا في جميع أنحاء المنطقة".

وبإضافة مدينة ينبع، تشّغل العربية للطيران رحلاتها الى 12 وجهة في المملكة العربية السعودية، مباشرة من الشارقة بما في ذلك أبها والجوف والدمام والقصيم وجيزان وحائل وجدة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والطائف.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً يضم 77 طائرة من طرازا الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم بين المدينتين عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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