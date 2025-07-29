الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛ 29 يوليو 2025: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى العاصمة التايلندية بانكوك، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.

وستُسيّر الشركة ثلاث رحلات يومية بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي، في خطوة تؤكد التزامها بتقديم خيارات سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين بين الإمارات وتايلاند.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا توسيع خدماتنا إلى بانكوك، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتلبية تطلعات عملائنا وتعزيز شبكة وجهاتنا عبر إضافة أسواق عالمية رئيسية. ونواصل في "العربية للطيران" الارتقاء بتجربة السفر التي نوفرها، بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وتايلاند."

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً يضم 83 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم "العربية للطيران" برنامج الولاء الأكثر سخاءً "Air Rewards" الذي يتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبانكوك عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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