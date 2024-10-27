الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: دشنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أولى رحلاتها المباشرة، والتي ستربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه برحلات يومية.

وبهذه المناسبة، استضاف مطاري الشارقة وماليه وبحضور كبار ممثلي "العربية للطيران" ومطار الشارقة الدولي حيث تم الترحيب بالرحلة الاولى بتحية المياه التقليدية عند الوصول إلى مطار فيلانا الدولي في ماليه.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يمثل تدشين رحلتنا الأولى إلى جزر المالديف خطوة جديدة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا. ويسرنا توفير فرصة السفر المباشر لعملائنا إلى هذه الوجهة الجذابة. تؤكد إضافة هذه الرحلات الجديدة التزامنا بتقديم خدمات سفر جوي موثوقة بأسعار معقولة، فضلاً عن توفير المزيد من الخيارات لاستكشاف وجهات جديدة حول العالم".

وبهذه المناسبة، قال ‎إبراهيم شريف محمد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة MACL: "يسعدنا الترحيب بأولى رحلات العربية للطيران ونتطلع لما ستقدمه هذه الشراكة لمطار فيلانا الدولي. ستعزز الرحلات الجديدة التواصل المباشر بسوق الشرق الأوسط فضلاً عن مدن عدة حول العالم، مما يرسخ مكانة مطار فيلانا في مشهدي الطيران الإقليمي والعالمي."

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً يبلغ 77 من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بتناول مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران" "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم إلى جزر المالديف عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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