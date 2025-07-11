الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أحتفلت "العربية للطيران"، أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم باستئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق.

شهد حفل المغادرة في مطار الشارقة الدولي صباح اليوم حضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والسيد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، والسيد زياد يحيى زاهر الدين، القائم بالأعمال بالنيابة في القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعند وصول الرحلة إلى مطار دمشق الدولي، تم استقبالها بحفل خاص حضره سعادة حسن أحمد محمد سليمان الشحي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية، إلى جانب إدارة المطار العليا وعدد من الضيوف المميزين.

ويعكس استئناف "العربية للطيران" لرحلاتها إلى العاصمة السورية التزامها المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية، وتوفير خيارات سفر مريحة وبتكلفة معقولة للمسافرين. وتُسيَّر الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين يوميًا، مما يمنح المسافرين مزيدًا من المرونة وسهولة للسفر بين الإمارات وسوريا.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة ودمشق عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية اخرى. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار معقولة.

-انتهى-

#بياناتشركات