أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم عن إطلاق رحلات موسمية جديدة بين أبوظبي ومحافظة الجيزة في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة للمسافرين بين البلدين خلال موسم الصيف.

جدول الرحلات إلى الجيزة، اعتباراً من 26 يونيو 2025 حتى 11 سبتمبر 2025 .

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يعكس إطلاق هذه الرحلات الموسمية المباشرة بين الإمارات ومصر التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا وتلبيةً الطلب المتنامي على السفر خلال موسم الصيف. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على توفير خيارات سفر أكثر مرونة وموثوقية لعملاءنا. ونواصل في العربية للطيران سعينا لتقديم فرص سفر جديدة وتعزيز تجربة المسافرين، مع الاستمرار في تقديم رحلات جوية قيمة وبأسعار معقولة."

يقع مطار سفنكس الدولي بالقرب من أهرامات الجيزة ووسط مدينة القاهرة، ما يجعله بوابة استراتيجية للمسافرين الراغبين في استكشاف الجيزة والعاصمة المصرية النابضة بالحياة بكل سهولة وراحة.

وتشغل مجموعة "العربية للطيران" أسطولاً مؤلفاً من 10 طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران" "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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