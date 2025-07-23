أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن زيادة عدد رحلاتها إلى مدينتي فيصل آباد وملتان في باكستان. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز السفر الجوي بين الدولتين الإمارات وباكستان، وتؤكد التزام الشركة بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة لقاعدة عملائها المتنامية.

زادت عدد الرحلات إلى مدينة ملتان من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعياً، وسيتم تسييرها يومياً ابتداءً من شهر سبتمبر القادم. بينما تضاعفت الرحلات إلى مدينة فيصل آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً، مما يوفر للمسافرين مزيد من الراحة وخيارات سفر أكثر مرونة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تعد باكستان من الأسواق الرئيسية التي نخدمها انطلاقاً من أبوظبي، وتعكس زيادة عدد الرحلات إلى كل من ملتان وفيصل آباد التزامنا بتعزيز خيارات السفر وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي بين دولتي الإمارات وباكستان، فضلاً عن توفير راحة أكبر وتجربة سفر مميزة لعملائنا".

وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، أطلقت "العربية أبوظبي" مؤخراً رحلات مباشرة جديدة إلى سيالكوت، لتوسيع حضورها في باكستان وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بين البلدين.

تواصل "العربية أبوظبي" تعزيز كفاءتها التشغيلية، مع إنضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، مما يسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.

يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة العربية للطيران، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

تشغل "العربية أبوظبي" أسطول مكون من 12 طائرة من طراز إيرباص A320 ، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج الولاء الأكثر سخاءً الذي يتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

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