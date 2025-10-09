أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 أكتوبر 2025: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين أبوظبي والعاصمة السورية دمشق بمعدل ثلاث رجلات أسبوعياً وذلك أعتباراً من 28 أكتوبر 2025.

وستنطلق الخدمة الجديدة من مطار زايد الدولي إلى مطار دمش الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلقة بين المدينتين.

وبهذه المناسبة، صرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: " تأتي إضافة دمشق إلى شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية ضمن خططنا لتوسيع عملياتنا إنطلاقاً من العاصمة الإماراتية وتعزيز السفر الجوي الإقليمي، مما يتيح لعملائنا مزيداً من الخيارات للوصول إلى وجهات رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. ومع استمرارنا في تعزيز حضورنا التشغيلي من أبوظبي، نؤكد التزامنا بدعم نمو قطاعات السفر والتجارة والسياحة في المنطقة."

وتعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة "العربية للطيران" التي تربط بين دولة الإمارات وسوريا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة دمشق من خلال رحلات مباشرة من الشارقة والآن من أبوظبي.

وتضم العربية أبوظبي شبكة متنامية تضم أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، كما تواصل التزامها بدعم رؤية العاصمة الإماراتية في تعزيز السفر الجوي ودفع عجلة نمو قطاعات التجارة والسياحة، مع توفير تجربة سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين.

تشغّل "العربية أبوظبي" أسطولًا حديثًا يتكون من 12 طائرات "إيرباص A320"، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

-انتهى-

