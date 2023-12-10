أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار باندارانيك الدولي بتاريخ الثامن من ديسمبر 2023. وستدشن الناقلة رحلات مباشرة لتربط العاصمة الإماراتية بمدينة كولومبو بمعدل 3 رحلات أسبوعية أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا في ’العربية أبوظبي‘ الإعلان عن إطلاق أول رحلة لنا من أبوظبي إلى كولومبو. وبينما قمنا مؤخراً بنقل عملياتنا التشغيلية إلى مبنى المسافرين "A" لمطار أبوظبي الدولي المجهز بأحدث التقنيات المتقدمة، فإن تدشين رحلات الوجهة الجديدة تعكس التزامنا بتوفير خدمات سلسة للمسافرين وتعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين".

وفي معرض تعليقها على إطلاق الوجهة الجديدة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نعلن إلى جانب شركائنا " العربية أبوظبي" عن إطلاق هذا المسار الذي سيربط أبوظبي بالعاصمة السريلانكية كولومبو. وتعكس هذه الوجهة الجديدة التزام الشركة بمواصلة تحقيق النمو وتوفير المزيد من الرحلات التي تنطلق من أبوظبي إلى كافة وجهات العالم"

وتستمر "العربية أبوظبي" في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات إيرباص A320 مباشرة من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي. وتشغل "العربية أبوظبي" أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية للمسافرين مع أحد أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة "سكاي كافيه". وعلاوة على ذلك، سيتسنى للمسافرين أيضاً كسب وتحويل والاستفادة من نقاط الولاء من خلال برنامج الولاء المبتكر والسخي "Air Rewards".

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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