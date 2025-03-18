أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن توسيع شبكة وجهاتها من خلال إضافة رحلات جديدة إلى العاصمة الأرمنية يريفان إنطلاقا من أبوظبي.

وستربط الخدمة الجديدة بين مطار زايد الدولي ومطار زفارتنوتس الدولي في يريفان، ابتداءً من 1 يونيو 2025، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أوسع للسفر بين المدينتين فضلا عن استكشاف التراث الثقافي الغني للعاصمة الأرمنية.

جدول الرحلات، اعتباراً من 1 يونيو 2025 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

وستنطلق الخدمة الجديدة أيام الإثنين والأربعاء، حيث ستغادر الرحلة 3L 441 من أبوظبي في تمام الساعة 14:05 لتصل إلى يريفان في الساعة 17:25. أما رحلة العودة 3L 442، فستنطلق من يريفان في الساعة 18:15 لتصل إلى أبوظبي في الساعة 21:25.

بينما، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ستغادر الرحلة 3L 441 من أبوظبي في الساعة 09:00 وتصل إلى يريفان في الساعة 12:20، فيما تغادر رحلة العودة 3L 442 من يريفان في الساعة 13:10 لتصل إلى أبوظبي في الساعة 16:20.

في هذا السياق، صرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، قائلًا: "يؤكد إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى يريفان التزام ’العربية أبوظبي‘ بتعزيز السفر الجوي منخفض التكلفة ودعم نمو قطاع السفر والسياحة في العاصمة الإماراتية. وسنواصل توسيع شبكتنا لتشمل وجهات دولية رئيسية انطلاقًا من أبوظبي، مع توفير خيارات سفر اقتصادية ذات قيمة مضافة لعملائنا."

تمثل يريفان الوجهة رقم 29 ضمن شبكة "العربية أبوظبي" المتنامية انطلاقاً من مطار زايد الدولي، حيث توفر الشركة رحلات مباشرة إلى وجهات تشمل أحمد آباد، الإسكندرية، عمّان، بغداد، البحرين، باكو، بيروت، القاهرة، شيتاغونغ، تشيناي، كولومبو، دكا، فيصل آباد، كاتماندو، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، الكويت، موسكو، ملتان، مسقط، صلالة، صبيحة، طشقند، تبليسي، تريفاندرم، طرابزون، ويكاترينبورغ.

وتُشغّل "العربية أبوظبي" أسطولاً حديثاً مكوناً من 10 طائرة من طراز إيرباص "A320". وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو من خلال مركز الاتصال أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

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