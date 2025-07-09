أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، والتابعة لمجموعة "العربية للطيران"، عن إطلاق وجهة جديدة تربط بين مطار زايد الدولي ومطار سيالكوت الدولي في باكستان، اعتبارًا من 17 يوليو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، لتوسّع حضورها المتنامي في السوق الباكستاني، وتضيف بذلك مطار سيالكوت الدولي كثالث وجهاتها في باكستان بعد مطاري فيصل آباد وملتان الدوليين.

وتُعد سيالكوت إحدى أبرز المدن الصناعية ومراكز التصدير في باكستان، وتقع شمال شرق إقليم البنجاب عند سفوح تلال كشمير بالقرب من نهر تشناب. وتأتي هذه الخدمة الجديدة استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، فضلًا عن الجاليات المقيمة، ما يعزز الربط الجوي بين المنطقتين.

تشغّل "العربية أبوظبي" أسطولًا حديثًا يتكون من 12 طائرات "إيرباص A320"، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" للبث الترفيهي المجاني أثناء الرحلات، وقائمة "SkyCafe" لخدمات المأكولات والمشروبات بأسعار مميزة. كما توفر للمسافرين برنامج الولاء "Air Rewards" الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

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