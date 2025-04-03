أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إضافة مدينة ألماتي في كازاخستان إلى شبكة وجهاتها الدولية انطلاقاً من مطار زايد الدولي. وستبدأ الخدمة الجديدة اعتباراً من 3 يونيو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً في أيام الثلاثاء الجمعة والأحد.

جدول الرحلات إلى مدينة ألماتي، اعتباراً من 3 يونيو 2025 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم 3L 781 أبوظبي 09:20 ألماتي 14:35 إيرباص A320 الثلاثاء/الجمعة/الأحد 3L 782 ألماتي 15:35 أبوظبي 19:20 إيرباص A320 الثلاثاء/الجمعة/الأحد

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ألماتي، والتتي تعد إضافة مميزة إلي شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مما يعزز نطاق خدماتنا من مطار زايد الدولي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير خيارات سفر موثوقة وذات قيمة تنافسية، إلى جانب دورنا في تعزيز السفر الجوي بين العاصمة الإماراتية والأسواق الدولية الرئيسية."

وأضاف: "بينما نواصل دعم مسيرة النمو التي تشهدها أبوظبي كمركز رائد للسياحة والأعمال، فإننا نحرص على تلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي، مع توفير خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين."

مع إضافة ألماتي، تسيّر "العربية أبوظبي" رحلات إلى 30 وجهة مباشرة من مطار زايد الدولي، مما يمنح المسافرين خيارات واسعة للسفر الإقليمي والدولي. وتعد ألماتي، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وأسواقها الحيوية وإرثها الثقافي الغني، وجهة مثالية للمسافرين بقصد الترفيه أو الأعمال.

وتُشغّل مجموعة "العربية أبوظبي" أسطولاً حديثاً مكوناً من 10 طائرة من طراز إيرباص "A320"، وهي من بين الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الطائرة تجربة سفر مريحة مع خدمات "SkyTime" للبث الترفيهي المجاني على متن الرحلة، بجانب قائمة "SkyCafe" التي تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات بأسعار معقولة. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج الولاء "Air Rewards" الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو من خلال مركز الاتصال أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

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