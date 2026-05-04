أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان، في خطوة تعكس توسّع حضور الشركة في العاصمة الأردنية.

وتُسيَّر الخدمة الجديدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتشكّل محطة مهمة ضمن خطط توسّع الشركة في الأردن، من خلال إضافة مطار ثانٍ في عمّان إلى شبكة وجهاتها انطلاقاً من أبوظبي، مما يؤكد التزام العربية للطيران بتوفير خيارات سفر مريحة وذات قيمة مضافة لعملائها.

وأُقيمت مراسم التدشين في كلٍ من مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي المطارين، فيما استُقبلت الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى عمّان بتحية المياه التقليدية.

تشغّل "العربية أبوظبي" أسطولًا حديثًا يتكون من 12 طائرات "إيرباص A320"، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين عبر الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر وكلاء السفر.

للمزيد من المعلومات:

المكتب الصحفي

العربية للطيران ش.م.ع

pressoffice@airarabia.com

-انتهى-

#بياناتشركات