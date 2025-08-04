أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن زيادة عدد رحلاتها إلى كل من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، مما يوفر للعملاء خيارات سفر أوسع ويدعم الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي.

وتسير "العربية أبوظبي" الآن رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار حيدر علييف الدولي في باكو، بمعدل ست رحلات أسبوعية. ويشمل الجدول الجديد رحلات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة.

كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى مطار تبليسي الدولي إلى ثماني رحلات أسبوعياً أبتداءً من 7 أغسطس، مع تسيير رحلتين يوم الخميس، لتعزيز السفر الجوي بين أبوظبي والعاصمة الجورجية.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تعكس زيادة عدد الرحلات إلى كل من باكو وتبليسي التزامنا المستمر بتعزيز شبكة وجهاتنا الإقليمية وتقديم المزيد من الراحة والقيمة لعملائنا. وتُعد المدينتان من الوجهات المفضلة لدى سكان دولة الإمارات وزوارها على حد سواء، ويسهم جدول الرحلات الجديد في تعزيز السفر والسياحة بين البلدين فضلاً عن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة".

وتواصل "العربية أبوظبي" توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة. وقد أطلقت الشركة مؤخراً رحلات جديدة إلى ألماتي في كازاخستان ويريفان في أرمينيا، لتعزز بذلك حضورها في وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة في المنطقة.

وتشغل الشركة حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، مع إنضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، مما يسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم إلى المدينتين عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتشغل "العربية أبوظبي" أسطولاً مكون من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع تقديم أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بتناول مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران" "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

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