أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم بإطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في إطار مواصلة توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من أبوظبي، تأكيداً لالتزامها بتوفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة إلى وجهات متنوعة.

وتم استقبال الرحلة الافتتاحية لدى وصولها إلى مطار دمشق الدولي بتحية المياه التقليدية، وكما أُقيم حفل ترحيب في المطار حضره ممثلون عن "العربية للطيران"، والهيئة العامة للطيران المدني السوري، وإدارة مطار دمشق الدولي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا إطلاق خدمتنا المباشرة بين أبوظبي ودمشق، مما يعزز من مكانة سوريا ضمن نطاق شبكة وجهاتنا الإقليمية ويتيح للمسافرين خيارات أكثر مرونة للسفر".

وأضاف: "يمثل اطلاق الوجهة الجديدة امتداداً لالتزامنا المتواصل بتقديم خيارات سفر تلبي تطلعات المسافرين وتجمع بين المرونة والتكلفة المعقولة. ومع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا من أبوظبي، نواصل تركيزنا على إضافة وجهات رئيسية تساهم في تعزيز العلاقات التجارة والسياحة بين دولة الإمارات ودول المنطقة".

تشغّل "العربية أبوظبي" أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرات "إيرباص A320"، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة. وعلاوة على ذلك، تقدم "العربية للطيران" "Air Rewards" وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

للمزيد من المعلومات:

المكتب الصحفي

العربية للطيران (ش.م.ع)

هاتف: 5088939 6 971+

pressoffice@airarabia.com

