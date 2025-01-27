لتؤكّد مجدّدًا التزامها بالإسهام في حماية البيئة ودعم المجتمع، نفذت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، نشاطًا لزراعة الأشجار ضمن مبادرتها "زرعنا شجرة باسمك" بالشراكة مع أمانة عمّان الكُبرى، جمعت خلاله المتطوعين من موظفي الشركة وموظفاتها ظهر يوم السبت الموافق 25 كانون الثاني في المساحات الخضراء للإسهام في زراعة الأشجار، ضمن أجواء مليئة بروح التعاون والحماس نحو تحقيق هدفٍ مستدام وأثر إيجابي.

جاءت هذه المبادرة لتعزز الاستدامة البيئية من خلال زيادة المساحات الخضراء ضمن المجتمع الأردني، مما يُساعد في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي بين الموظفات والموظفين، وتوحيد جهودهم ودعم الروابط فيما بينهم، وتعزيز شعورهم بالإنجاز، فضلًا عما تحققه لهم المشاركة من فوائد لتعزيز صحتهم الجسدية والعقلية من خلال تغيير روتين العمل وممارسة النشاط البدني والتواجد في الهواء الطلق.

تعكس هذه الفعالية جهود شركة العبدلي للاستثمار والتطوير الهادفة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في المسؤولية البيئية والمجتمعية، وإيجاد مجتمع متوازن وواعٍ بيئيًا، ودعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

نبذة عن العبدلي:

انطلق مشروع العبدلي عام 2004 مع تأسيس شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بهدف إحداث تحول في أفق مدينة عمّان وجعلها نموذجًا حديثًا ومثاليًا للاستثمار والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه الملائم لمختلف الفئات، مع مكونات راقية، على غرار مدن العالم الحديثة التي تمتزج فيها الأناقة والرفاهية والهندسة المعمارية المميزة مع البنية التحتية عالمية المستوى، تجسيدًا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

شهد عام 2014، افتتاح المرحلة التطويرية الأولى بقيمة استثمارية متعددة الجنسيات تجاوزت 2.4 مليار دولار، وبرعاية ملكية سامية، نُفِّذَت على مساحة 384 ألف م2، متضمنة إنشاء بنية تحتية متقدمة ومتنوعة الاستخدامات، ومسفرة عن تقديم منطقة مؤهلة وذات بيئة جاذبة؛ مع إنجاز ما نسبته 88% من كامل المشروع ضمنها. وفي هذه المرحلة، قدم العبدلي المشاريع السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والفنادق والبوليفارد والعبدلي مول ومستشفى العبدلي، مع مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة بعدة قطاعات.

تضم شركة العبدلي للاستثمار والتطوير شركتين تابعتين هما: شركة بوليفارد العبدلي التي تم تأسيسها بهدف تقديم ممشى متعدد الاستخدامات ومن الطراز الرفيع تتوسطه 12 بناية تتوزع على ثلاثة مربعات، والشركة الأردنية للطاقة المركزية التي تأسست لتوفير خدمات طاقة التبريد والتدفئة خصيصًا لمشروع العبدلي، وهي تنتج الطاقة في محطة التوليد المركزية.

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