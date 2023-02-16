"الطارق" و"بهارات دايناميكس" توقعان مذكرة تفاهم حول الإنتاج المشترك لمجموعة الطارق من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة في الهند

أبوظبي: وقعت "الطارق"، المطورة والمنتجة الرائدة للذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة والتابعة لمجموعة "ايدج"، مذكرة تفاهم مع شركة "بهارات دايناميكس المحدودة"، المصممة والمطورة الرائدة للصواريخ والأسلحة البحرية المصنوعة في الهند. وأبرم الطرفان مذكرة التفاهم خلال معرض آيرو الهند 2023، أكبر معرض للطيران في آسيا، والذي يقام داخل قاعدة يالاهانكا الجوية قرب مدينة بانغالورو حتى يوم 17 فبراير.

وستتعاون شركتا "الطارق" و"بهارات دايناميكس" على إنتاج مجموعة الطارق من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة في الهند، والمصممة لأداء المهام في النهار والليل وكل الأحوال الجوية، وذلك تماشياً مع الفعالية المقامة تحت شعار "الطريق إلى مليار فرصة"، والرامية إلى إبراز الشراكات والاستثمارات المحلية في الهند.

وقال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: "نتشرف بعقد شراكة مع بهارات دياناميكس، الشركة المصنعة المرموقة لأنظمة الأسلحة فائقة التكنولوجيا للقوات الجوية الهندية. تجسد مذكرة التفاهم رغبة وعزم شركتي الطارق وبهارات دياناميكس بالتعاون وتحديد فرص إنتاج الذخيرة بعيدة المدى الموجهة بدقة بشكل مشترك في الهند. كما ستمكننا من تلبية متطلبات القوات الجوية الهندية مع الوفاء بالتزام الحكومة الهندية بالتصنيع في الهند".

وقال العميد بحري أ.مادهاف راو (متقاعد)، المدير (الفني) لشركة بهارات دايناميكس: "تمثل شراكتنا مع شركة الطارق، المنتجة لمجموعات الذخيرة الدقيقة الموجهة بدقة والمثبتة ميدانياً، إضافة بارزة إلى محفظة القوة الضاربة الدقيقة لدينا. وبموجب مذكرة التفاهم، سنطور وننتج نسخ هندية من ذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة في منشآتنا الحديثة، مما يضيف قدرات نموذجية متقدمة بعيدة المدى إلى عروضنا من الذخيرة الموجهة بدقة".

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نبذة عن الطارق

تأسست شركة الطارق في عام 2012، وهي أول شركة لتصنيع أنظمة التوجيه الدقيق للذخائر الجوية التقليدية في دولة الإمارات. وتعد الطارق شركة رائدة إقليمياً في مجموعات الذخيرة الموجهة بدقة، والتي تتوافق مع جودة الشركات المصنعة العالمية على نطاق أصغر وأسرع. وتستفيد الطارق من أحدث التقنيات المتقدمة في مجال البصريات وأنظمة الدفع وقد قامت ببناء خبرتها الهندسية من خلال الابتكار المستمر لتقديم منتجات جديدة بالإضافة إلى تحسينات عملية الإنتاج.

الطارق تابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

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