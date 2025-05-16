دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ افتتحت شركة "الصين الدولية لرأس المال المحدودة" ("CICC")، البنك الاستثماري الرائد في الصين، فرعها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار خططها لتوسيع حضورها العالمي.

ويعمل الفرع الجديد تحت مظلة شركة الصين الدولية لرأس المال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة (الاسم التجاري: "سي آي سي سي فرع مركز دبي المالي العالمي")، ويحمل ترخيصاً من الفئة الرابعة ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة بوابة استراتيجية في المنطقة للمؤسسات المالية الصينية والشركات متعددة الجنسيات. وقد قامت كبرى الشركات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الصيني بافتتاح فروع لها في مركز دبي المالي العالمي، حيث تمثل نسبة 30% منها ضمن الشركات المدرجة في تصنيف قائمة "فورتشن 500" العالمية.

ومع تنامي العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير منصة متطورة تساعد الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتتماشى خطط دبي المحددة لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بدعم من "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز دبي المالي العالمي، مع القدرات الصينية المتقدمة في مجال البحوث والتطور التكنولوجي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بافتتاح شركة ’الصين الدولية لرأس المال‘ لفرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين. ما زالت دبي ومركز دبي المالي العالمي يمثلان وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية، ويعزز ذلك الاهتمام المتزايد الذي نشهده من البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات الكبرى والجهات الفاعلة في سوق التأمين. ويؤكد هذا التزامنا بتوفير منظومة متكاملة وواسعة النطاق لمساعدة الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتعزيز التميز في الابتكار".

من جانبه، قال تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "الصين الدولية لرأس المال": "يُمثل افتتاح فرع شركة ’الصين الدولية لرأس المال‘ في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا للتوسع الدولي. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تُسهل تدفقات رأس المال العابر للحدود وتعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والأسواق العالمية الرئيسية. وانطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُمثل بوابة رئيسية لمنطقة الخليج، نعتزم تطوير حلول مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الإقليميين، فضلاً عن دعم الشركات الصينية التي تبحث عن فرص استراتيجية في الخارج، ما يُسهم في تعزيز الزخم المالي للتطوير عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق".

وبفضل جذورها الصينية وامتدادها الدولي، تلتزم شركة "الصين الدولية لرأس المال" بتقديم خدمات مالية عالية الجودة وذات قيمة مضافة لمجموعة متنوعة من العملاء، وبناء نموذج متوازن للخدمة الكاملة يعتمد على البحث وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل على تمكين الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم و(الدخل الثابت والعملات والسلع) وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وشركات إدارة الثروات.

وكانت شركة "الصين الدولية لرأس المال" منذ تأسيسها رائدة في تطوير سوق رأس المال الصينية، حيث تقوم بدمج أفضل الممارسات الدولية مع الخبرات المحلية. ونشطت الشركة في التوسع في الأسواق العالمية، حيث أنشأت مكاتب في مراكز مالية رئيسية مثل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، وفرانكفورت، وطوكيو، مما عزز حضورها الدولي.

وبافتتاح فرع "الصين الدولية لرأس المال" في مركز دبي المالي العالمي، تلتزم الشركة بأن تصبح البوابة الرائدة للخدمات المصرفية الاستثمارية الثنائية بين الصين ومنطقة الخليج، حيث تستفيد من خبرتها في تسهيل تدفقات رأس المال، وهيكلة الاستثمارات العابرة للحدود، وتقديم المشورة بشأن الفرص الاستراتيجية المتاحة. وسيتعاون الفرع بشكل وثيق مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى والشركاء الآخرين لمساعدتهم على المشاركة بفعالية في مشاريع سوق رأس المال الصينية، وتعزيز التعاون التجاري بين الصين ومنطقة الخليج عموماً.

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