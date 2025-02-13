الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع الصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقًا باسم ابيكورب، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة مع سيستمز العربية، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات، لتطوير أنظمة الصندوق الرقمية عبر تزويدها بنظام T24 لإقراض المستهلك وإقراض المرافق.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق لتحسين خدمات تمويل المشاريع والتجارة المقدمة للمؤسسات عبر تعزيز عمليات إصدار القروض وتوفير حلول تمويلية أكثر كفاءة ومرونة، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بالاستدامة والمبادرات الخضراء والتسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما ستعزز قدرة الصندوق على إدارة القروض المشتركة واختصاصاتها بفعالية أكبر.

وبهذه المناسبة، قال فهد الشهراني، رئيس الخدمات المشتركة في الصندوق العربي للطاقة: "يُعد إدراج نظام تيمينوس T24 في خدماتنا المصرفية نقلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للصندوق العربي للطاقة، إذ نولّي أهمية بالغة لتعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتقديم حلول تمويلية وخدمات متطورة ومُبسطة تُرضي عملاءنا".

وعلَّق المدير العام لشركة سيستمز العربية، راو حامد قائلًا: "سُعداء بشراكتنا مع الصندوق العربي للطاقة، ونفتخر كثيرًا بانضمامنا إليهم في هذه المرحلة التحولية نحو تعزيز حلولها التقنية وتطوير خدماتها التمويلية في المنطقة".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة تيمينوس، ويليام موروني: "تفتخر شركة تيمينوس بشراكتها مع سيستمز العربية وبإدراج نظام T24 المصرفي الأكثر تطورا وحداثة في الأنظمة المصرفية للصندوق العربي للطاقة، ليدعم منصته الرائدة في تقديم الحلول التمويلية ويُسهم في تطوير خدماته المبتكرة".

يوفر نظام تيمينوس T24 العالمي خاصية الإقراض للشركات وإقراض التسهيلات وقروض التجمع البنكي (clubbing loans)، ويُعد الصندوق العربي للطاقة أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتنفيذ خاصية "Clubbing" ضمن نموذج "AA"، مما يعكس ريادته في تبني الحلول المصرفية المبتكرة. كما يعد الصندوق أحد أقدم عملاء نظام T24 (Globus سابقًا) في الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامه المستمر بالابتكار في الخدمات المصرفية.

يُذكر أن الصندوق العربي للطاقة قد أعلن الشهر الماضي عن هويته المؤسسية الجديدة خلال احتفاله بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، ووزراء الطاقة من دول الأعضاء. جاء هذا الإعلان تأكيدًا على مكانة الصندوق الراسخة كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، ودوره المحوري في دعم التعاون في قطاع الطاقة. وتعكس الهوية الجديدة التزام الصندوق بتعزيز أمن الطاقة من خلال قيادة استثمارات رائدة ومؤثرة، مستندة إلى إرثه العريق ورؤيته الطموحة لمستقبل تحولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول الصندوق العربي للطاقة:

الصندوق العربي للطاقة، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن و مستداملقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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