[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – يعزّز الالتزام المتنامي لسكان دولة الإمارات بتحقيق الاستقرار المالي نجاح برامج الادخار المنتظمة، حيث باتت "الصكوك الوطنية" تتصدر هذا المشهد اليوم. وقد لعبت النظرة الإيجابية تجاه الادخار المدفوعة بالثقة والطموحات المالية وسهولة الوصول الرقمي دورًا حاسمًا في هذا الزخم. وأصبح العملاء ينظرون إلى الادخار كوسيلة للتمكين والاستقرار المالي، وليس كعبء يحدّ من أسلوب حياتهم، مما عزز التفاعل والالتزام بالادخار على المدى الطويل.

ويظهر هذا التحول جلياً في أحدث إنجازات الصكوك الوطنية، حيث ارتفع حجم محفظتها الاستثمارية إلى 15.8 مليار درهم (4.2 مليار دولار أمريكي) للعام 2024، محققاً نمواً بنسبة 22% . ويعكس هذا النمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية، وتبني الشركات لحلول الادخار، تحولًا في الإمارات نحو التخطيط المالي المنتظم. وبفضل العروض المبتكرة والاستثمارات الاستراتيجية والمبادرات التي تركز على العملاء، تواصل الصكوك الوطنية تعزيز دورها كشريك مالي موثوق للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

وفي سياق تعزيز هذا الزخم، شهدت الصكوك الوطنية زيادة بنسبة 51% في عدد المدخرين المنتظمين، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد. وأما الأرباح فيتم توزيعها بشكل دوري على المستثمرين، حيث سجلت العوائد لعام 2024 بنسبة تتراوح الى 4.75 %.

الابتكار الرقمي إحدى ركائز النمو

لعبت التقنيات الرقمية دوراً محورياً في توسّع الصكوك الوطنية، حيث أطلقت الشركة تطبيقها الجديد، مما جعل الادخار أسهل وأكثر سلاسة للعملاء. وعززت الشركة أيضاً استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العملاء من خلال واجهات سهلة الاستخدام، وإتاحة الفرص لهم لإدارة شؤونهم المالية بشكل مبتكر. وأدى هذا بدوره إلى زيادة الادخار الرقمي بنسبة 41% مقارنة بالعام 2023، وهو دليل واضح على ازدياد الإقبال على الحلول المالية الرقمية في المنطقة، واعتماد المنطقة المتزايد على الحلول المالية الذكية. ومن خلال التطوير المستمر لعروضها الرقمية، تجعل الصكوك الوطنية الادخار أكثر سهولة وكفاءة وجدوى لكل من الأفراد والشركات.

تعزيز الأمن المالي للموظفين والشركات

ترسّخت مكانة الصكوك الوطنية كجهة رائدة في توفير برامج التقاعد في الإمارات، لا سيما من خلال "خطة التقاعد الذهبية" التي تتماشى مع التوجه المتنامي للدولة وتركيزها المتزايد نحو ضمان الاستقرار المالي للموظفين على المدى البعيد. وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يمنح الشركات فرصة لتوفير مستقبل مالي أكثر أماناً لموظفيها بعد التقاعد.

الاستثمار في الثقافة المالية للأجيال القادمة

لقد كان من أبرز الإنجازات التي حققتها الصكوك الوطنية للعام 2024 التزامها بنشر مهارات الإدارة المالية بين الأجيال القادمة. ويعتبر برنامج "المستثمر الصغير" الذي أطلق بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة نموذجاً على ذلك، حيث يتم تطبيقه في 10 مدارس ويشمل 1,900 طالب، بهدف تزويد الشباب بالمعرفة المالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومن خلال تقديم مفاهيم الادخار والاستثمار للأطفال، تُسهم الصكوك الوطنية في غرس عادات مالية قائمة على التخطيط والمسؤولية منذ الصغر.

وفي إطار تعزيز الوعي المالي، أعلنت الشركة عن خطتها لإطلاق خدمة استشارية مجانية، لتسهم في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تمكين الأفراد مالياً. جاء ذلك ووفقاً لنتائج استبيانها السنوي حول القرارات المالية، حيث عبّر 77% من المشاركين عن رغبتهم في الحصول على المزيد من المشورة المالية وأدوات التخطيط لضمان مستقبلهم.

رؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي

قال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: "بينما نمضي قدمًا في مشهد مالي متطور باستمرار، تظل الصكوك الوطنية ملتزمة بتمكين الأفراد والعائلات من تحقيق أهدافهم المالية بثقة. ومن خلال الحلول المبتكرة، والشراكات الموثوقة، والالتزام الراسخ بالقيم التي تركز على العملاء، نواصل ريادتنا في تعزيز الأمن والاستقرار المالي لعملائنا في دولة الإمارات."

وأضاف: "مع إرث يمتد لـ 18 عامًا من الثقة والابتكار، نواصل تطوير عروضنا، ودمج التحول الرقمي والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، لجعل الادخار أكثر سهولة وجدوى وجاهزية للمستقبل." كما أن عوائدنا التنافسية لعملائنا هي انعكاس لنجاح سياستنا الأستثمارية المتوازنة والتي تأتي ثمارها في ظل التقلبات في الأسواق العالمية.

واختتم خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: "وفي ظل دخولنا العصر الرقمي، يظل تركيزنا على تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء ورفاههم المالي. بدءًا من التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى حلول الادخار الرقمي السلسة، نعمل على مواءمة رؤيتنا مع الأولويات الوطنية لتلبية الاحتياجات المالية المتغيرة للمستقبل بشكل استباقي".

ومن جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية:"في الصكوك الوطنية، نتبنى نهجًا استباقيًا لفهم الاحتياجات المستقبلية للأفراد والشركات. ومن خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي. وقد أسهم هذا الاستشراف في تحقيق نمو بنسبة 22% على أساس سنوي في محفظتنا الاستثمارية، بينما يعكس ارتفاع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51% الثقة التي يضعها عملاؤنا في عروضنا. نركز على بناء منظومة ادخار جاهزة للمستقبل لا تلبي الاحتياجات المالية فحسب، بل تتعامل أيضًا مع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية بثقة واطمئنان".

وأضاف العلي: "منذ تأسيسها، رسّخت الصكوك الوطنية التزامها العميق بفهم أبعاد الادخار، ليس فقط من منظور مالي، بل أيضًا من زاوية سلوكيات الإدخار ودوافعه. نسعى إلى خلق بيئة إيجابية ومشجعة تساعد عملاءنا على تجاوز أي تحديات أو تردد بشأن الادخار. ويأتي برنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، إلى جانب مبادرات مثل جوائز السيارات الفاخرة، ليس فقط كحوافز ملموسة، بل أيضًا كوسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة. ومن خلال معالجة العوامل المؤثرة في سلوك الادخار، مثل تأثير الدوافع الإيجابية، نساعد عملاءنا على بناء عقلية ادخار مستدامة. ومع استمرارنا في التطور، سنحرص على أن تتماشى منتجاتنا وخدماتنا مع الطموحات المالية المستقبلية لعملائنا".

-انتهى-

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 36 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة www.nationalbonds.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات