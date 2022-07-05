● الشركة تمنح كافة المجتمع خيار تقديم العيدية لأحبائهم ولتعزيز مفهوم أهمية الادخار عن طريق بطاقات الاستثمار الادخارية الإلكترونية الأولى من نوعها

● صكوك العيدية تتيح حلول مبتكرة للاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أرباح سنوية وجوائز رائعة عبر تطبيق "الصكوك الوطنية" الذكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمارات"، عن إطلاق مبادرة فريدة من نوعها تحت عنوان "صكوك العيدية" وهي مبادرة تحفّز كافة أفراد المجتمع على بدء مسيرة الادخار وتعزّز الثقافة المالية.

وتتمثّل هذه الصكوك في بطاقات استثمار وادخار إلكترونية متميزة يمكن منحها كقسيمة هدايا الكترونية لتكون بديل للعيدية النقدية، حيث يمكن شراؤها بسهولة عن طريق تطبيق "الصكوك الوطنية". وتمنح الصكوك الإمكانية لأفراد المجتمع الفرصة لبدء مسيرة ادخارهم خلال عيد الأضحى المبارك وطوال العام. ويتيح التطبيق الذكي للمستخدم أيضاً حرية اختيار تصميم البطاقات وتمييزها بمناسبة خاصة مثل منح العيدية للأحبة أو عبر مناسبات أخرى مثل يوم الميلاد، أو التخرج أو غيرها من المناسبات الخاصة، كما يسمح تطبيق الهاتف المتحرك بإرفاق بطاقة الهدية برسالة لإضفاء لمسة شخصية عليها.

ويمكن للأفراد المشاركة عبر تحديد قيمة القسيمة النقدية التي يرغبون بها من صكوك العيدية بقيمة أبسطها 100 درهم إماراتي وقد تصل إلى 5,000 درهم إماراتي لكل عملية شرائية. ويستطيع متلقوا بطاقات الادخار الإلكترونية استثمار هذه البطاقة في إحدى برامج الادخار لدى "الصكوك الوطنية" للاستفادة من الأرباح السنوية، فضلاً عن فرصة المشاركة في برنامج الجوائز الذي تصل قيمته إلى 36 مليون درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الصكوك الوطنية: "يمثل عيد الأضحى المبارك مناسبةً رائعة تحمل معاني الخير والعطاء، ولا سيما لدى أحبائنا الذين ينتظرون هذه المناسبة ليحصلوا على العيدية. وتُعد صكوك العيدية مبادرة مهمة تتيح فرصة تعريف المجتمع بأهمية الادخار ومساعدتهم على بدء مسيرتهم المالية لضمان مستقبلٍ زاهر. كما تساعد صكوك العيدية على استمرارية الادخار للأفراد وتمنحهم هدية فريدة من نوعها".

وأضافت لوتاه: "حرصنا على تسهيل عملية الادخار من خلال منح أفراد المجتمع فرصة اختيار طريقتهم المفضلة في شراء الصكوك وادخار قيمتها مع سهولة الوصول إليها عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك. ونسعى إلى تشجيع الجميع على بدء حسابات الادخار الخاصة بهم حيث يمكنهم الاستفادة من الصكوك المهداة لهم".

يمكن شراء صكوك العيدية عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك، المتوفر لنظامي آي أو إس أو أندرويد. ويمكن للعملاء فتح حساب ادخار وإيداع قيمة صكوك العيدية عن طريق زيارة أحد فروع الصكوك الوطنية أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 600 522 279.

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نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة بنسبة 100% لمؤسسة دبي للاستثمارات، الذراع الاستثماري لحكومة دبي. مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة. www.nationalbonds.ae