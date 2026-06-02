دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن إطلاق "العيادة المالية"، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق. كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.

ويأتي إطلاق "العيادة المالية" ضمن استراتيجية الصكوك الوطنية لتعزيز الخدمات والحلول الرقمية، ورفع مستوى الثقافة المالية وترسيخ أسس التخطيط المالي المستدام، وجعل المعلومات المالية أكثر وضوحاً وإتاحة للجميع. كما تنسجم مع توجهات عام الأسرة في دولة الإمارات، وترسيخاً لدور التخطيط المالي المسؤول كأحد الركائز الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي، انطلاقاً من قناعة بأن الأسرة الواعية مالياً أكثر قدرة على بناء مستقبل متوازن ومستدام.

وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.

وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالي من الانضباط في سداد الديون. كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.

كما تتيح "العيادة المالية" للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة توفير برامج مبسطة ومنهجية لتقييم ودعم الصحة المالية للموظفين، من خلال إتاحة أدوات تقييم رقمية وتقارير تحليلية تساعد على فهم أبرز التحديات المالية ومجالات التحسين، إلى جانب ورش توعية متخصصة في مجالات الادخار وإدارة الديون والتخطيط المالي، بما يسهم في تعزيز الرفاه المالي للقوى العاملة ودعم بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي. وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق "العيادة المالية" ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً."

وأضافت "نواصل في الصكوك الوطنية تطوير مبادرات رقمية مبتكرة تعزز التخطيط المالي السليم، وتمكّن مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى أدوات ذكية تدعم قراراتهم بثقة ووعي".

وتسعى "العيادة المالية" إلى تحويل الثقافة المالية من ردّة فعل إلى ممارسة استباقية قائمة على التقييم المستمر، من خلال تقديم تجربة رقمية مبسطة تمنح المستخدم صورة واضحة عن وضعه المالي الحالي، وتحدد فرص التحسين، وتدعم اتخاذ قرارات أكثر ثقة ووعي—مثل ترتيب أولويات سداد الديون، وبناء صندوق طوارئ، ورفع كفاءة الادخار بما يتناسب مع الدخل والالتزامات.

وتشير دراسات حديثة أجرتها الصكوك الوطنية إلى وجود تحدٍ في مستوى الثقة بالقرارات المالية، يرتبط بضعف التشخيص الدقيق وغياب أدوات مبسطة تساعد الأفراد على فهم أهدافهم واحتياجاتهم المالية. ومن هنا تقدم "العيادة المالية" تجربة تحاكي الفحص الصحي الدوري، عبر تقييم رقمي قصير الأمد يوفّر مؤشرات عملية تساعد في تحسين السلوك المالي، وتقليل مخاطر التعثر، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

المنصة متاحة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني هنا.

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 36 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة www.nationalbonds.ae.

