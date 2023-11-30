الطويل: مليار جنيه استثمارات المجموعة فى مصر وطرح فئتين من «زوتى T300»

محمد: نخطط لافتتاح صالة عرض للعلامة التجارية «زوتى» الصينية



القاهرة: حصلت شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، على بيان رسمي تأكيدي من شركة «زوتى» الصينية لصناعة السيارات، بأنها الوكيل والموزع الحصرى والمسؤولة عن بيع قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع داخل جمهورية مصر العربية.

قال مصطفى الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، استحوذت رسمياً على توكيل العلامة التجارية الصينية «زوتى» في مصر بمنتصف شهر سبتمبر الماضي 2023.



أشار «الطويل» إلى أن الشركة تستعد لضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه لضمان انتشار العلامة الصينية بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

أكد أن الشركة حصلت على بيان رسمي من شركة «زوتى» الصينية لصناعة السيارات، بأن شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، هي الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر.



أوضح أن البيان الصادر عن شركة (زوتى)، يؤكد أن شركة الصفا هي المسؤولة عن جميع الأنشطة الخاصة بالعلامة من (استيراد، ومبيعات، وتسويق، وخدمات ما بعد البيع، والتصنيع، وغيرها) داخل جمهورية مصر العربية.



لفت «الطويل» إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية سيتم الإعلان عنها، مطلع العام المقبل 2024، والتي تضمن انتشار العلامة التجارية «زوتى» الصينية عقب الاستحواذ عليها بشكل رسمى.



أضاف أنه بموجب الصفقة ستتمكن الشركة من تقديم السيارة «زوتى T300» الجديدة، مع دراسة تجميعها محلياً بمصنع الشركة خلال الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف سيارة سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى مليار جنيه.



أوضح أنه فى البداية سوف يتم الاعتماد على المكون المحلى بنسبة 15%، مؤكدا أن شركته تتطلع لزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى 30 و50% خلال الأعوام المقبلة من خلال تصنيع الشاسيه وغير ذلك من المكونات داخل السوق.



ومن جانبه، قال نورالدين محمد، مدير العلاقات التجارية بشركة الصفا أوتوموتيف، أحد الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، إنَّ الشركة تستعد لتقديم «زوتى T300» عبر فئتين من التجهيزات والكماليات الفئة الأولى «مانيوال»، والفئة الثانية «أتوماتيك».



وأشار «محمد» إلى أن الشركة تخطط مبدئياً لافتتاح صالة عرض للعلامة التجارية «زوتى» الصينية، خلال الفترة المقبلة، بجانب الاعتماد على7 موزعين معتمدين بالسوق المصرية، بالإضافة إلى مراكز الخدمة المعتمدة فى محافظات «الإسكندرية والبحيرة، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأسيوط».



أوضح أن تقديم الطراز الجديد يأتى فى إطار سد متطلبات السوق المحلى من الفئات المنتمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، التى تنخفض أسعارها مقارنة بأسعار السيارات المطروحة حاليًا داخل السوق المصرى، متوقعاً أن تشهد نمواً فى حجم مبيعاتها بالسوق المحلى.



وتأتى زوتى T300 بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليخرج قوة قدرها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة «CVT» ونظام دفع FWD، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى 8.5 ثانية.



ويذكر أن شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، تأسست منذ عام 2019، وهى أحد الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة في مصر.

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