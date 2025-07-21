تعلن الشركة الوطنية للطباعة ش.م.م ("الشركة الوطنية للطباعة " أو "الشركة" أو "المجموعة")، المنصة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف المتكاملة في مصر، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لأسهمها العادية في البورصة المصرية )".

ومن المتوقع أن يتضمن الطرح عملية بيع ثانوية لما يصل إلى ٢١٬١٧١٬٠٤٠ سهم عادي، ما يمثل نسبة ١٠٫٠٪ من رأس مال الشركة المصدر، وذلك من قبل شركة ناشونال برينتينغ انترناشونال هولدنغ ش.م.ل، جراند فيو انفستمنت هولدنجز كورب، ومساهمين أقلية آخرين ("المساهمون البائعون").

سيشمل الطرح (أ) طرح خاص تم الحصول على التزام كامل بها من السيد عمران محمد العمران، رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر Anchor (Cornerstone Investor)، في الطرح العام الأولي ("الطرح الخاص")، و (ب) طرح عام للجمهور ("الطرح العام") (يُشار إليهما معًا باسم "الطرح المشترك"). تفاصيل الطرح المشترك موضحة في قسم "تفاصيل الطرح" أدناه

سيتم طرح كل من الطرح الخاص والطرح العام بسعر موحد للسهم الواحد ("سعر الطرح").

تعمل الشركة الوطنية للطباعة حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يخص الطرح، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح ("PSN") وأي موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية ("FRA") ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب بين ٢٧يوليو ٢٠٢٥ و٣١ يوليو ٢٠٢٥ ، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وظروف السوق السائدة.

تم إدراج أسهم الشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية تحت الرمز NAPR.CA

نبذة عن الشركة الوطنية للطباعة

تأسست الشركة الوطنية للطباعة على يد عائلة المعلم، المؤلفة من رواد وخبراء صناعة النشر والطباعة والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979. على مدار عقود من النمو، تطورت الشركة لتصبح واحدة من أبرز منصات الطباعة والتغليف المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأت المسيرة بتأسيس شركة الشروق للطباعة والتغليف ش.م.م ("الشروق")، التي سرعان ما رسخت مكانتها بين أهم شركات الطباعة في مصر. وفي عام 2003، توسعت المجموعة بإطلاق شركة "وندسور"، مما ساهم في تنويع المنتجات. وتأسيسا على ذلك، جاءت الشراكة بين عائلة المعلم وجراند فيو انفستمنت هولدنجز عام 2006 لتأسيس "الشركة الوطنية للطباعة"، كمنصة متكاملة لتوحيد وتطوير عمليات الطباعة والتغليف الخاصة بها.

أثمرت هذه الرؤية عن الاستحواذ على شركة البدار للعبوات، مما أضاف مجال إنتاج الكرتون المضلع إلى قدرات المجموعة، أعقبه تأسيس شركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون ش.م.م ("المتحدة")، التي بدأت نشاطها في عام 2017 وأصبحت من أكبر منتجي ورق الدوبلكس في المنطقة. واليوم، تواصل الشركة الوطنية للطباعة نشاطها عبر أربع شركات رئيسية تابعة: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم أكثر من 690 عميلًا في نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. وقد نجحت في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة عملاء من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات التي حافظت الشركة على علاقات طويلة معهم، إذ يمثل العملاء الذين استمروا في التعامل معها لأكثر من ثلاث سنوات نحو 80% من قاعدة العملاء.

تتوزع منشآت المجموعة بين مدينتي العبور والسادات، وتحقق إنتاجا سنويا يتجاوز 230,000 طن حتى نهاية السنة المالية 2024. وتعتمد الشركة على أحدث ماكينات التصنيع وعلى نموذج أعمال متكامل رأسيا، يمكنها من التحكم الكامل في جودة المنتجات، كما يحقق كفاءة التكاليف وسلسلة الإمداد، بما يتيح تحسين نظام شراء المواد الخام، وتبسيط عمليات التصنيع، وضمان جودة موحدة في جميع منتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 80% من التكاليف مقومة بالجنيه المصري، بما يوفر هيكل تكلفة، معظمه محلي، ذي مرونة عالية ويعتمد على الموردين المحليين. وقد ساهم هذا الهيكل، إلى جانب التزام الشركة بالجودة والكفاءة التشغيلية، في تعزيز قدرة الشركة الوطنية للطباعة على تقديم منتجات تواكب المعايير الدولية. ونتيجة لهذا النهج المتكامل، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كمُصدّر بارز لمنتجات الطباعة والتغليف، حيث شكلت مبيعات التصدير نحو 25% من إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية 2024.

بلغت الإيرادات المجمعة 7,140 مليون جنيه مصري في 2024، و1,729 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025. وخلال نفس الفترتين، سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغت 1,642 مليون جنيه و394 مليون جنيه، وهو ما يعكس هامش ربح قوي بلغ 23.0% و22.8% على التوالي.

أبرز النقاط الاستثمارية

العمل في واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مدفوعة بطلب استهلاكي قوي

تمتلك مصر أكبر عدد سكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة، مع اتجاهات ديموغرافية تدعم النمو المستدام في الطلب الاستهلاكي.

تؤدي معدلات التحضر المتزايدة، وتوسع قنوات البيع بالتجزئة المنظمة، وتنامي وعي المستهلكين إلى ارتفاع الطلب على حلول التغليف عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من الأسواق النهائية.

يُخصص الجزء الأكبر من إنفاق الأسر في مصر للقطاعات الأساسية مثل الغذاء والمشروبات، والرعاية الصحية، والعناية الشخصية — وهي قطاعات تخدمها صناعة الطباعة والتغليف بطبيعتها.

موقع سوقي قوي عبر القطاعات الأساسية

الشروق تمثل وحدة الطباعة الأساسية للمجموعة، بخبرة تقارب خمسة عقود، وتنتج صناديق مطوية ومواد مطبوعة عالية الجودة.

المتحدة هي المصنع الرئيسي لورق الدوبلكس في مصر وواحدة من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة إنتاجية تتجاوز 150,000 طن في عام 2024.يستخدم ورق الدوبلكس كمادة خام عالية الجودة من قبل كل من الشركات التابعة للمجموعة والعملاء الخارجيين، لإنتاج مجموعة واسعة من حلول التغليف النهائية، مثل الصناديق المطوية والعلب المطبوعة. وقد رسخت الشركة نفسها كبديل محلي للواردات، إلى جانب دورها كمصدر مهم، حيث تزود العملاء الذين يقومون بتحويل ورق الدوبلكس إلى منتجات نهائية في عدة صناعات.

البدار تقوم بإنتاج الألواح الكرتونية المضلعة، وصناديق أمريكية، وصناديق مقطّعة بالقوالب، وحلول تغليف مخصصة باستخدام الكرتون المضلع.وقد تم تطوير وتوسعة منشآت البدار في مدينة العبور بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وندسور، وهي الشركة التابعة المتخصصة في المنتجات الورقية والكيماويات، تدعم عمليات التغليف الأساسية من خلال إنتاج أكواب ورقية، وطلاءات ورنيش، ومدخلات إنتاج داعمة يتم تزويدها أيضًا إلى شركات المجموعة الأخرى، مما يعزز نموذج التكامل الرأسي ل الشركة الوطنية للطباعة.

تشكّل الشركات التابعة للمجموعة منظومة متكاملة تقدم مجموعة كاملة من حلول الطباعة والتغليف على امتداد سلسلة القيمة، مستفيدة من حجمها الكبير، وخبرتها الفنية، وعلاقاتها الراسخة مع العملاء للحفاظ على موقع ريادي عبر فئات المنتجات المختلفة.

التركيز على الصناعات الدفاعية والاستفادة من حواجز الدخول العالية وتحقيق عوائد تصديرية قوية مقابل هيكل تكاليف بالجنيه المصري

تخدم الشركة الوطنية للطباعة مجموعة واسعة من الصناعات الدفاعية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والصناعات الدوائية، والتعليم، والتجارة الإلكترونية. وتمتاز هذه القطاعات بطلب مستقر على المنتجات الأساسية، مما يوفّر للشركة قاعدة إيرادات مرنة حتى خلال فترات التقلبات الاقتصادية الكلية.

ويستند نموذج أعمال المجموعة المتكامل وحجمها التشغيلي إلى حواجز دخول كبيرة تشمل متطلبات رأسمالية مرتفعة، ووجود خبرات فنية متخصصة، واحتياج لفترات زمنية ممتدة للوصول إلى مستويات إنتاجية فعالة، بالإضافة إلى العلاقات الطويلة الأمد التي بنتها الشركة مع كبار العملاء في مختلف القطاعات.

حوالي 80% من هيكل تكاليف الشركة مقوم بالجنيه المصري، ما يوفر ميزة هيكلية جذابة في التكاليف. وتدعم هذه الميزة مجتمعةً مع منصة التصدير المتطورة التي تمثل نحو 25% من إيرادات عام 2024، قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية أجنبية مستقرة تُستخدم في تمويل استيراد المواد الخام وتقليل التعرض لمخاطر تقلب أسعار الصرف.

علاقات عملاء طويلة الأمد، ومحفظة تضم شركات رائدة في قطاعات متعددة

أقامت الشركة الوطنية للطباعة علاقات متميزة طويلة مع قاعدة متنوعة من كبار العملاء، تشمل شركات في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والصناعات العامة.

يمثل العملاء الذين استمروا في التعامل مع الشركة لأكثر من ثلاث سنوات نحو 80% من قاعدة العملاء، مما يعكس سجلًا قويًا في خدمة العملاء وإرضائهم .

تمتاز محفظة العملاء بتوزيع متوازن عبر مختلف القطاعات، مما يعزز من مرونة الشركة واستقرارها.

الاستفادة من منصة تصدير قوية وهيكل تكاليف مواتٍ لدعم النمو وتوليد العملة الأجنبية

أسست الشركة وجودًا قويًا في سوق التصدير، حيث ساهمت مبيعات التصدير بحوالي 25% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024 يعكس هذا الأداء قدرة الشركة الوطنية للطباعة على تحقيق معايير الجودة العالمية وإقامة علاقات قوية مع العملاء خارج مصر.

بفضل هيكل التكاليف المقوم في معظمه بالجنيه المصري ومنصة التصدير المتطورة، تحقق الشركة تدفقات نقدية أجنبية مستقرة تُستخدم في تمويل المواد الخام المستوردة وتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية.

منشآت تصنيع متطورة ومجهزة بأحدث المعدات العالمية

تدير الشركة الوطنية للطباعة منشآت تصنيع مزودة بأحدث المعدات عالية الجودة من كبار المصنعين الدوليين، مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية عبر مجموعة منتجات متنوعة.

تمكّن هذه المنشآت المتقدمة الشركة من تلبية متطلبات العملاء المختلفة، والحفاظ على معايير جودة موحدة، وتنفيذ الطلبيات بكميات كبيرة للسوقين المحلي والتصديري.

نموذج أعمال متكامل وتحكم كامل في دورة الإنتاج مدعوم بالالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة

تعتمد الشركة نموذج أعمال متكامل يغطي دورة الإنتاج بالكامل، بدءًا من توريد المواد الخام وتصنيعها وصولًا إلى إنتاج حلول تغليف نهائية متعددة يتيح هذا التكامل للشركة الوطنية للطباعة التحكم في الجودة، وكفاءة التكاليف، والالتزام بمواعيد التسليم.

تلتزم الشركة بأعلى المعايير الدولية للجودة، وقد حصلت على العديد من الشهادات بما فيها الISO التي تعكس التزامها بالتميز.

كما تتبنى الشركة نهجًا واضحًا نحو الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، بما يشمل مبادرات لتقليل الأثر البيئي وتحسين استخدام الموارد. ففي عام 2024 استخدمت الشركة حوالي 125,000 طن من الورق الذي تم إعادة تدويره.

قدرة كبيرة على التوسع في الطاقة الإنتاجية لدعم رؤية النمو، مدعومة بسجل مثبت من الاستثمارات التوسعية والاستحواذات

تمتلك الشركة الوطنية للطباعة استراتيجية واضحة للنمو، تشمل فرصًا عضوية وغير عضوية، بما في ذلك استثمارات محتملة لزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاعات الأساسية. تسعى الشركة أيضًا إلى دراسة فرص استحواذ انتقائية يمكن أن تعزز من مكانتها السوقية وتوسّع نطاق منتجاتها.

تتمتع الشركة بسجل مثبت في تنفيذ مشروعات توسعية من الصفر، كما يتضح من تأسيس شركتي المتحدة ووندسور. يشمل السجل أيضاً الاستحواذ الناجح على شركة البدّار ودمجها ضمن المجموعة.

يعكس هذا التاريخ من التوسعات قدرة الشركة وخبراتها في تحقيق النمو المستقبلي واغتنام الفرص في السوقين المحلي والإقليمي.

أداء مالي قوي يعكس نمواً مستداماً وهوامش ربحية صحية

حققت الشركة الوطنية للطباعة إيرادات إجمالية بلغت 7,140 مليون جنيه مصري في عام 2024 و1,729 مليون جنيه في الربع الأول من 2025.

سجّلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 1,642 مليون جنيه في 2024 و394 مليون جنيه في الربع الأول من 2025 وبلغت هوامش الربحية 23.0% و22.8% على التوالي

يعكس هذا النمو المتواصل والربحية الجيدة قوة نموذج الأعمال وقدرة الشركة على الحفاظ على هوامش الربحية بالتزامن مع النمو في اعمالها

فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة ويقوده المالك المؤسس

يقود الشركة الوطنية للطباعة فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة عميقة في قطاع الطباعة والتغليف وسجل حافل في إدارة وتوسيع الأعمال بنجاح.

تستفيد الشركة من الإدارة النشطة من قبل العائلة المؤسسة، والتي لها تاريخ طويل في هذا القطاع، وتواصل التزامها بقيادة النمو الاستراتيجي وتحقيق التميز التشغيلي.

تفاصيل الطرح

بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستطرح الشركة أسهمًا تمثل 10% من رأس مالها، أي ما يعادل 21,171,040 سهمًا عاديًا.

يشمل الطرح المشترك بنسبة 10% ما يلي: (أ) 10,585,520 سهمًا مخصصة للمستثمر ال((Cornerstone (عمران محمد العمران) ضمن الطرح الخاص؛ و(ب) 10,585,520 سهمًا ضمن الطرح العام.

ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب للطرح العام بين ٢٧يوليو ٢٠٢٥ و٣١ يوليو ٢٠٢٥ ، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة

المساهمون البائعون هم شركة جراند فيو انفستمنت هولدنجز كورب ، التي تمتلك 1.75% من رأس مال الشركة الوطنية للطباعة ؛ ناشونال برينتينغ انترناشونال هولدنغ ش.م.ل ، التي تمتلك 8.25% من رأس مال الشركة؛ ومساهمين أقلية آخرين.

وقامت شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك. وتتولى شركة ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني المحلي.

-انتهى-

#بياناتشركات