الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("المنطقة")، اليوم عن نيتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية في يوم 15/06/1446ه (الموافق 16/12/2024م) عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ “أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين"). كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 07/06/1446ه (الموافق 08/12/2024م) للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر التي تبدأ يوم الثلاثاء 24/10/1446ه (الموافق 22/4/2025م)، وتنتهي يوم الإثنين 30/10/1446ه (الموافق 28/04/2025م).

سيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف عملية الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

نظرة عامة على الطرح

· تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 12,000,000 سهم طرح تمثل نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

· سيتم إدراج وتداول الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج مع الهيئة وتداول السعودية.

· قامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية كالمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية فيما يخص الطرح ("المستشار المالي").

· سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد.

· سيقوم المستشار المالي، بصفته متعهداً للتغطية، بشراء أي أسهم طرح لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد أو الفئات المشاركة.

نبذة عن المجموعة

· تأسست الشركة في عام 1988م، وتمتلك حالياً أربع شركات تابعة، وهي شركة التغليف المتكاملة للصناعة، والشركة المتحدة لصناعات الورق ش م ح، وشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ذ.م.م، وشركة الورق المتكامل للصناعة.

· تعتبر المجموعة أكبر شركة مصنّعة للكرتون المموج في المنطقة، والشركة الرائدة على مستوى السوق السعودية.

· تعمل المجموعة على صناعة مجموعة متنوعة من حلول التغليف الورقي بهدف تلبية احتياجات العملاء المحليين والشركات متعددة الجنسيات.

· تدير المجموعة 8 منشآت تصنيع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتشمل محفظة منتجاتها الكرتون المموج، والكرتون القابل للطي (المزدوج)، وورق الكرتون، ومنتجات اللب المقولب.

· تركز المجموعة على تحقيق أعلى مستويات التكامل الأفقي والرأسي في أعمالها بالإضافة إلى تعزيز النمو الجغرافي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.

· تلتزم المجموعة بتحقيق أعلى معايير الجودة، كما حازت على شهادة الأيزو (ISO) لنظام إدارة الجودة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونظام الإدارة البيئية.

المجموعة بالأرقام

تتمتع المجموعة بمكانة مهيمنة في السوق باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للكرتون المموج في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مع امتلاكها لحصة سوقية تتراوح بين 37% إلى 40% في قطاع الكرتون المموج السعودي.

تمتلك المجموعة 8 منشآت تصنيع تتواجد في مواقع استراتيجية وتتمتع بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 491 ألف طن متري، مما يضمن قدرة المجموعة على تلبية متطلبات قاعدة العملاء المتزايدة.

تلتزم المجموعة بتطبيق معايير الاستدامة في عملياتها التشغيلية، وفي عام 2023م، استخدمت الشركة مواد معاد تدويرها لتصنيع أكثر من 85% من الورق المستخدم في مصانع الكرتون المموج، كما تمت إعادة تدوير أكثر من 98% من مخلفات التصنيع، بما يتماشى مع أهم المعايير العالمية المعتمدة في مجال البيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

تضم المجموعة أكثر من 1500 موظفاً يساهمون في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة.

في السنة المالية 2024م، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1,344 مليون ريال سعودي، مما يعكس حجم وتأثير أعمالها الكبير على مستوى القطاع.

حققت الشركة هوامش ربح قوية في السنة المالية 2024م، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 17.9% (إجمالي الربح: 240 مليون ريال سعودي)، وهامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.3% (الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 219 مليون ريال سعودي)، وهامش صافي الربح 9.3% (صافي الربح: 125 مليون ريال سعودي).

سجلت الشركة عوائد قوية على الاستثمار، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 22.9% والعائد على الموجودات 12.5% في السنة المالية 2024م، مما يعكس مستويات الكفاءة العالية على صعيد استخدام الموارد وتحقيق القيمة للمساهمين.

بهذه المناسبة، قال السيد موهنيش ريكي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لصناعات الكرتون: "نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كالمزود الرائد لحلول التغليف الشاملة في المملكة العربية السعودية، مدفوعةً بالتزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة وحرصها على تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال خدمة العملاء. ويعكس التوسع الأخير نحو السوق الإماراتية طموحات الشركة لترسيخ ريادتها في المنطقة الخليجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 المتمثلة في دعم نمو القطاع الصناعي وتوطين الموارد وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. يجسّد هذا الطرح خطوة نوعية تمكّن الشركة من توسيع عملياتها التشغيلية، وتنويع محفظة منتجاتها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشريك المفضل في مجال حلول التغليف على مستوى المنطقة. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق أعلى مستويات القيمة لأصحاب المصلحة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في بناء مستقبل مستدام."

وأضاف السيد موهنيش ريكي: "تهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها التشغيلية عالية المستوى ومكانتها الرائدة في السوق، ونهجها الاستراتيجي الذي يركز على الابتكار من أجل تعزيز مستويات الربحية والكفاءة. وتسعى استراتيجية الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة ومستدامة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة بهدف تحسين عمليات الإنتاج. وبالنظر إلى هذه الجهود، نثق بقدرة الشركة على ترسيخ ريادتها في المنطقة وتحقيق أعلى مستويات القيمة للمساهمين الحاليين والجدد."

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جهات الاتصال:

الشركة البريد الإلكتروني الدور الراجحي كابيتال UCICIPO@alrajhi-capital.sa المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية إف جي إس جلوبال ucicIPO@fgsglobal.com مستشار شؤون الإعلام والاتصال

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