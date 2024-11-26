الخُبر، المملكة العربية السعودية- تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ("المكتتبون الأفراد") بنجاح في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أقصى 750,000 سهماً تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 19/11/2024م، وانتهت يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 20/11/2024م. وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 214,922 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 9,1مرة، ووصل القيمة الإجمالية للطلبات إلى903,492,480 مليون ريال سعودي (240,931.328مليون دولار أمريكي). وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 3 سهم كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 1,6974% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وتم تحديد السعر النهائي عند 132ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3,3مليار ريال (878 مليون دولار أمريكي). وانتهت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بتغطية إجمالية بلغت 132 مرة، حيث وصلت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين من المؤسسات إلى ما يقارب 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي). وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 6,750,000 سهماً، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الأساسيين 1,171,875 من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 5,578,125 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على: ipo.unitedholding.com.sa

-انتهى-

#بياناتشركات