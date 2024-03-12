الدوحة، قطر: في إطار التزامها المستمر بمعايير السلامة التشغيلية والصحة المهنية في جميع عملياتها، نفذت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) بنجاح حملتها السنوية للسلامة في مطار حمد الدولي.

وقد انطلقت "حملة مطار للسلامة" تحت شعار "الالتزام بالسلامة: إرثٌ نبنيه يوماً بيوم"، بهدف التحسين المستمر لإدارة الصحة والسلامة التشغيلية. وقد تركزت أهداف الحملة حول تعزيز مفهوم وثقافة "السلامة أولاً" في جميع أنحاء المطار الحائز على الجوائز العالمية المرموقة، وتحفيز الموظفين على المشاركة في جميع مبادرات السلامة وتعزيز سياسة الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالسلامة وبناء علاقات متينة بين المطار وشركائه والعاملين فيه.

وتضمنت الحملة أيضاً ورشات عمل ومحاضرات شملت شتى موضوعات السلامة، بما في ذلك السلامة الكهربائية وتقرير المخاطر الطوعي والوقاية من الحرائق ومكافحتها والعمل على ارتفاعات عالية والصيانة الآمنة والمستدامة للمناظر الطبيعية وسلامة تشغيل المعدات والآلات والاستخدام الأمن للمنصات والسلامة الكيميائية وتفادي الإصابات البسيطة في أماكن العمل، وغير ذلك من النقاشات المتعلقة تحت إطار السلامة. وقد شارك في هذه الفعاليات أكثر من 1000 موظف من موظفي "مطار"، بما في ذلك الشركاء المتعاقدون ومشغلو المطار، مما يدل على الالتزام الجماعي في المطار إزاء تعزيز معايير السلامة.

ويمثل نجاح حملة السلامة التي نفذتها شركة "مطار" علامة مضيئة في مسيرة مطار حمد الدولي نحو توفير مستويات استثنائية من السلامة التشغيلية والصحة المهنية. ونظراً لكونها حدثاً سنوياً يضم جميع الشركاء والموردين المتعاقدين مع شركة "مطار"، تسعى الحملة لتمهيد الطريق لإطلاق المزيد من مبادرات السلامة المستقبلية، بما يضمن تعزيز مطار حمد الدولي لمكانته كبوابة آمنة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وتوفير أعلى معايير الكفاءة والمسؤولية.

ومنذ بدء عملياته في عام 2014، أطلق مطار حمد الدولي العديد من المبادرات المبتكرة في مجال الصحة والسلامة والتي تستهدف خفض المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي. وفي ظل ثقافة "صفر حوادث" السائدة في جميع أرجاء المطار وحصوله على شهادة الآيزو (ISO 45001:2018) في إدارة الصحة والسلامة المهنية من قبل المعهد البريطاني للمعايير تقديراً لالتزامه بأفضل المعايير، يعتمد مطار حمد الدولي على منظومة عمل قوية تسعى لدعم الموظفين والشركاء وتؤكد التزام مسؤولي المطار بتعزيز تجربة المسافرين في جميع أنحاء المطار.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها "أفضل مطار بالعالم" في عامي 2021 و 2022، و"ثاني أفضل مطار بالعالم" في عام 2023، و"أفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار بالعالم للتسوق" في عام 2023 و"أنظف مطار في الشرق الأوسط" لعام 2023 و"أفضل مطار في الشرق الأوسط " للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024.

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