الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة" أو "إنتاج")، إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد الانتهاء الناجح لعملية الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح"). ويمكن تداول أسهم الشركة الآن تحت رمز المؤشر 2287.

وقد تمثلت عملية الاكتتاب بطرح (9,000,000) سهم عادي ("أسهم الطرح")، والتي تم تخصيص ما نسبته (90٪) منها للمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة"). وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 93 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار أمريكي)، والذي يمثل نسبة تغطية مقدارها 208,4 مرة. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد (900,000) سهم، والتي تمثل ما نسبته (10٪) من إجمالي أسهم الطرح، كما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (499,021) مكتتب بقيمة إجمالية بلغت 1,4 مليار ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 30,2 مرة.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ (50) ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. وبلغت قيمة متحصلات الطرح مبلغ (450) مليون ريال سعودي، أي أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 1,5 مليار ريال سعودي عند الإدراج.

بهذه المناسبة، صرّح زياد آل الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "يمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة شركة إنتاج مع إدراجنا الرسمي في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وهو ما يُعد دليلاً واضحاً على التزام فريقنا المتميز بالنمو والابتكار والتوسع على مدى عقدين من الزمن. كما يؤكد الإقبال الإيجابي للغاية من المستثمرين على جاذبية الاستثمار في إنتاج وثقتهم برؤيتنا. ومع هذا الفصل الجديد من مسيرتنا، نجدد التزامنا بالتميز والشفافية وتسريع النمو الاستراتيجي في قطاع الدواجن الحيوي في المملكة/ مع التركيز على تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، ومواصلة الإسهام في أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي."

من جانبه قال رجاء الحربي، الرئيس التنفيذي: "يُرسِّخ النجاح في الاكتتاب العام مكانة "إنتاج" كقوة رائدة في قطاع الدواجن بالمملكة والذي يتسم بتنافسية عالية. سيمنحنا هذا الإنجاز رؤية أوسع، ومصداقية أقوى، وإمكانية أكبر للوصول إلى الموارد، مما سيعزز من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة. وباعتبارنا شركة سريعة النمو، فإننا نواصل التوسع في الإنتاج، وتعزيز شبكة التوزيع، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، لتلبية الطلب المتزايد على الدواجن الطازجة المنتَجة محلياً. نحن ممتنون لفرق عملنا، وعملائنا، وشركائنا على دعمهم المستمر، كما نشكر مستثمرينا على ثقتهم برحلة نمونا."

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام، يرجى زيارة الرابط https://ipo.entaj.com/

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