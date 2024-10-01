الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("إنتاج " أو "الشركة") عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ/27 3/1446هـ الموافق 30/09/2024م، والمتضمن الموافقة على طلب تسجيل وطرح (9,000,000) سهماً للاكتتاب العام في تداول السعودية، ما يمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، لتحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ومعلومات وافية عن نشاطها ومخاطرها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.

وفيما يتعلق بالاكتتاب العام، تم تعيين الأهلي المالية كمستشار مالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، ومدير للاكتتاب.

تعليقا على الموافقة، علق المهندس رجاء الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "سعداء بحصولنا على موافقة هيئة السوق المالية والمضي قُدمًا في عملية الاكتتاب العام الأولي. إن هذا الإنجاز هو خطوة مهمة في مسيرتنا نحو توسيع أعمالنا في السوق السعودية وخارجها، ومواصلة الاستثمار في الابتكار، وزيادة قدراتنا الإنتاجية والتوزيعية لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين. وبصفتنا لاعبًا رائدًا في قطاع إنتاج الدواجن والأغذية سنستمر في تقديم قيمة مستدامة لمستثمرينا والمساهمة في تنمية اقتصاد المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030."

تعد "إنتاج" العلامة التجارية للشركة العربية للخدمات الزراعية ("أراسكو") منذ عام 2004، والتي تعتبر واحدة من أبرز منتجي الدواجن في المملكة العربية السعودية.

وقد أسست "أراسكو" الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي في 24/11/1432هـ الموافق ، ٢٢ أكتوبر ٢٠١١ م كشركة ذات مسؤولية محدودة للاستثمار في الأنشطة الزراعية في المملكة، وقامت بنقل أعمالها في قطاع الدواجن إلى الشركة بما في ذلك علامتها التجارية "إنتاج".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) وموقع الشركة الإلكتروني (www.entaj.com)، حيث سيتم نشر نشرة الاكتتاب العام في الوقت المناسب.

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