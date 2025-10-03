"سمان كابيتال" تُعد من كبرى شركات التمويل غير المصرفية في الهند

خطوة مهمة تؤكد ثقة الشركة العالمية القابضة بإمكانات قطاع التمويل غير المصرفي في الهند ودوره المتنامي في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى الائتمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة "سمان كابيتال ليميتد" بقيمة مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية).

وتُعد شركة "سمان كابيتال ليميتد"، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري. وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً منتشرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة هندية، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظف، ما يعزز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الشمول المالي.

ولا تزال الهند تُعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، ويؤدي قطاع التمويل غير المصرفي دوراً أساسياً في معالجة الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية واحتياجات الائتمان المتنامية. وبفضل تسارع وتيرة تنظيم الاقتصاد وزيادة الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت شركات التمويل غير المصرفي في موقع قوي يؤهلها لدفع عجلة الشمول المالي ودعم استمرارية النمو الاقتصادي.

ويعكس استثمار الشركة العالمية القابضة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي ثقتها الكبيرة في الإمكانات القوية التي يتميز بها القطاع المالي في الهند على المدى البعيد، كما يعزز التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتسريع تقديم حلول الائتمان المبتكرة، ودعم النمو والشمول المالي.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكل الهند سوقاً استراتيجية محورية بالنسبة لنا، لما تتميز به من أسس وإمكانات واعدة للنمو على المدى البعيد. وقد أثبتت شركة سمان كابيتال مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تمكين الأفراد من تملّك المنازل ودعم الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. ومن خلال هذا الاستثمار البالغة قيمته مليار دولار أمريكي، نؤكد التزامنا بدعم المرحلة القادمة في مسيرة نمو الشركة، ويشمل ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين حلول الإقراض والائتمان، وتعزيز مساهمتنا في تطوير المنظومة المالية الهندية."

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سمان كابيتال": "ارتكزت رحلة سمان كابيتال على ركائز مهمة مثل المرونة والقدرة على التكيّف وتحقيق القيمة لكافة أصحاب المصلحة. وبانضمامنا إلى مجموعة الشركة العالمية القابضة، ندخل مرحلة جديدة وحافلة بالفرص. ويسرنا أن نتعاون معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة، ونتطلع إلى تسريع وتيرة النمو مستندين إلى كفاءة فريقنا وخبراته الواسعة."

ويُساهم هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في تعزيز المحفظة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة وترسيخ حضورها في واحدة من أكثر الأسواق المالية حيوية وديناميكية على مستوى العالم.

يُذكر أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي وهيئة المنافسة الهندية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط والإجراءات المعمول بها.



نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن شركة "سمان كابيتال ليميتد"

تأسست شركة سمان كابيتال ليميتد (المدرجة في بورصة بومباي تحت الرمزBSE: 535789 وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز (NSE: SAMMAANCAP) في عام 2000، وتُعد من أكبر جهات الإقراض غير المصرفية في الهند، حيث تركز أعمالها بشكل رئيسي على تقديم قروض الرهن العقاري. وتنتشر عمليات الشركة على مستوى الهند من خلال شبكة تضم 220 فرعاً في أكثر من 150 مدينة وبلدة.

خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً، ساهمت الشركة في دعم وتمكين أكثر من 680 ألف أسرة من تملك منازلها، من خلال منح قروض سكنية تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار أمريكي. كما قدمت قروضاً مضمونة برهن عقاري بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100,000 مشروع صغير. وتتميّز الشركة بفريق إداري مستقر لديه خبرة عميقة، وسجل ناجح في التكيف مع دورات الائتمان عبر مختلف الظروف الاقتصادية.

www.sammaancapital.com

-انتهى-

#بياناتشركات